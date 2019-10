Groen verzet zich tegen het sluiten van de wijkbibliotheken Leen Belpaeme

04 oktober 2019

09u21 0 Middelkerke Het gemeentebestuur van Middelkerke heeft recent beslist dat de bibliotheekfunctie van de trefpunten in de deelgemeenten Leffinge en Westende binnenkort zal verdwijnen. Ter compensatie wordt de werking van de hoofdbibliotheek in Middelkerke uitgebouwd. “Pleisters op een houten been”, volgens Groen.

Groen- raadslid Robin De Lille kwam reeds op de vorige gemeenteraad over dit onderwerp tussen. “Het antwoord van schepen van Muysewinkel kon allerminst bekoren, vooral omdat op de essentie van de zaak, namelijk dat de inwoners van Leffinge en Westende hun bib verliezen, niet werd ingegaan en men de aandacht probeerde te verleggen naar de bibliotheek in Middelkerke”, zegt De Lille. “Wij zijn voorstander om de werking in Middelkerke uit te breiden. Dat de trefpunten in de deelgemeenten daarvoor moeten sluiten is geen logisch gevolg maar wel een bewuste beleidskeuze, die Groen niet steunt. Leg het maar eens uit aan een jonge moeder uit Leffinge die haar kind van 8 jaar naar de bib wil sturen. Vroeger kon dat te voet of met de fiets, maar dit is nu geen optie meer. Leffinge ligt geografisch behoorlijk ver van de hoofdbibliotheek en de fietsinfrastructuur is allerminst veilig. Ook voor de scholen is dit allerminst een goede zaak.”

Groen hekelt het gebrek aan inspraak. “Dit is een maatregel die zonder enig overleg opgelegd werd van bovenaf. Waar de burgemeester voor de verkiezingen nog de mond vol had van burgerinspraak, is hier in dit dossier niets meer van te bespeuren. Betrokken vrijwilligers en verenigingen werden ingelicht, maar aan de plannen wordt niet meer gesleuteld. De bib moet en zal gecentraliseerd worden. Dat die wijkbibliotheken ondertussen al jaren deel uitmaken van het weefsel van onze deelgemeenten wordt hier duidelijk over het hoofd gezien”, zegt Robin De Lille nog.