Gratis parking voor wie gaat stemmen in Middelkerke of Westende Timmy Van Assche

22 mei 2019

19u25 0 Middelkerke Wie zondag gaat stemmen in de stembureaus van Middelkerke en Westende, kan zijn of haar wagen makkelijk en gratis parkeren. Dat meldt het gemeentebestuur.

In Middelkerke wordt de ondergrondse parking gratis opengesteld tussen 7 en 23 uur. Je rijdt de parking binnen en neemt een kaartje. Wanneer je terug naar huis wil rijden, plaats je kaartje in de betaalautomaat. De prijs zal 0 euro zijn. Als je de kaart invoert bij het uitrijden, zal de slagboom openen. In Westende geldt er een gewijzigde verkeerssituatie. De Strandlaan wordt eenrichtingsverkeer vanaf de N34. Parkeren zal toegelaten worden in de Strandlaan tussen 7 en 15 uur. Er zal politietoezicht zijn. In de Koning Ridderdijk tussen de Strandlaan en Oceaanlaan zal er tweerichtingsverkeer mogelijk zijn, ook tussen 7 en 15 uur.