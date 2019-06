Gokverslaafde klant van Casino riskeert twee jaar cel voor dertien inbraken Jelle Houwen

04 juni 2019

14u09 0 Middelkerke Een man uit Middelkerke riskeert twee jaar cel voor dertien feiten van inbraak, diefstal of inbraakpogingen. Bij verschillende slachtoffers kon hij veel buit maken.

Zo stelde Kringloopcenter West zich burgerlijke partij na een inbraak en een inbraakpoging. Het Kringloopcenter eist een voorlopige schadevergoeding van 12.000 euro. Het alarm ter waarde van 10.000 euro werd immers onklaar gemaakt en er werd ook een kluis en meer dan 3.000 euro cash geld gestolen. “Het onderzoek tegen A. Z. begon op 14 december 2017 nadat hij had ingebroken in een tandartspraktijk in Middelkerke en er een geldlade had opengebroken. Hij kon snel aan tal van andere feiten gelinkt worden. Hij bekende er negen en ontkent er nog vier. Blijkbaar had de man een zware gokverslaving, want hij trok in korte tijd 100 keer naar het Casino en had dus geld nodig. Ik vorder twee jaar cel.” Een van de feiten die de man betwist is dat van een inbraak bij zijn ex-werkgever in de Duinenlaan. Daar zou hij meer dan 20.000 euro uit de kluis gehaald hebben. Vonnis op 27 juni.