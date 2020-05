Goed nieuws vanuit woonzorgcentrum De Ril: geen enkele bewoner of medewerker besmet met corona Timmy Van Assche

05 mei 2020

13u10 0 Middelkerke Goed nieuws uit het woon- en zorgcentrum De Ril in Middelkerke. Na testen bij de bewoners en het personeel blijkt niemand besmet met Covid-19. “Een pak van ons hart en een kers op de taart van onze gezamelijke inspanningen”, zegt centrumdirecteur Philippe Van den Abeele opgelucht. “Maar waakzaamheid blijft nodig.”

Op dinsdag 28 april werden alle 88 medewerkers en jobstudenten getest met kits van het Agentschap Zorg en Gezondheid, de bewoners volgden op vrijdag 1 mei. “Nu kregen we de deugddoende bevestiging dat niemand van ons personeel besmet was met corona. De opluchting was ook enorm groot toen we dinsdagmorgen nieuws kregen dat geen enkele van onze 74 bewoners besmet was”, duidt Van den Abeele.

Inspanningen leveren op

“Sinds het prille begin van de coronacrisis namen we samen met onze coördinerende arts preventieve maatregelen om ons personeel en onze kwetsbare bewoners te beschermen. Bij vermoeden van ziekte plaatsten we de betreffende werknemer of bewoner in afzondering tot we na ‘testing’ zeker waren over diens toestand. We waren ook klaar om een afgescheiden corona-afdeling met een vaste ploeg op te starten. Gelukkig is dat voorlopig niet nodig gebleken, al blijven we uiterst waakzaam.” Philippe Van den Abeele looft trouwens de inspanning van de Vlaamse overheid. “Ze stonden afgelopen periode nogal in het verdomhoekje, maar ik vind dat niet geheel terecht. Vanuit onze ervaring kan ik alleen maar zeggen dat het Agentschap Zorg en Gezondheid ons flink heeft ondersteund met duidelijke richtlijnen, materiaal en testcapaciteit. Net zoals het gemeentebestuur trouwens, die ons logistiek goed heeft verder geholpen en dat blijft doen in de komende periode.”

Dikke pluim voor alle medewerkers

Schepen Dirk Gilliaert (CD&V) reageerde ook opgetogen bij het goede ‘testnieuws’. “Dit is echt fantastisch. Al het personeel op onze zorgsite verdient extra waardering, want zij draaien al weken op volle toeren om onze zorgdiensten tijdens deze extreme omstandigheden te garanderen.”