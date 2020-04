Godfried Mehuys overleden, voor velen de ‘pionier van het hoevetoerisme’ Timmy Van Assche Paul Bruneel

27 april 2020

13u49 0 Middelkerke In Middelkerke is Godfried Mehuys overleden, kort na zijn 96ste verjaardag. Hij was landbouwer en auteur, en werd door velen aanzien als pionier van het hoevetoerisme.

Mehuys werd in 1924 geboren in het Oost-Vlaamse Gottem aan de Leie, deelgemeente van Deinze. Hij groeide op in een landbouwersgezin dat in 1938 naar Sint-Pieters-Kapelle verhuisde en zich vestigde in de Spemaliehoeve. De Tweede Wereldoorlog liet een diepe indruk na op Mehuys. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezetten de Duitse troepen de hoeve en in Slijpe, even verderop, stortten in maart 1945 twee gevechtsvliegtuigen neer. Over die oorlogsperiode zou Godfried nog getuigen in cultuurprojecten.

Hoevetoerisme

Godfried Mehuys was ook stichter van de ruiterclub Spermalievrienden, getuige zijn grote liefde voor paarden. Hoegenaamd legendarisch waren de optredens van Willem Vermandere op het ‘hof’ van de Spermaliehoeve. Deze organisatie van het Davidsfonds lokte ieder jaar heel wat volk en bracht de schuur van de hoeve op een onnavolgbare wijze tot leven. Van deze vereniging was hij trouwens jarenlang voorzitter. Zijn Spermaliehoeve werd één van de eerste inrichtingen van hoevetoerisme en mocht zelfs eerste minister Leo Tindemans tot zijn gasten rekenen. Ook de openbare omroep ontdekte de hoeve, die meermaals het decor vormde voor enkele serieus zoals ‘Midas’ en ‘Van boer tot tuinder’.

Erfgoedliefhebber

Na zijn actieve carrière als landbouwer kwam Godfried Mehuys uitblazen in Middelkerke en vond hij de tijd om bijdragen te schrijven voor heemkring Graningate. In 2012 schreef hij zijn werk ‘Herinneringen uit het verleden’ waarin hij zijn liefde voor het paard beschreef. Erfgoed bleef hem steeds interesseren, het opbouwen van een collecte oude landbouwtuigen getuigde daar van. Gezien de huidige coronaperiode zal een herdenkingsdienst voor Godfried plaatsvinden op een later tijdstip.