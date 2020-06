Middelkerke

Nu het er naar uit ziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag: kunstwerk Olnetop in Middelkerke. Zanger Paul Bruna vertelt waarom het volgens hem het mooiste plekje van de hele kust is.