Gezinspret in Middelkerke gegarandeerd dankzij Krabbie de krab Timmy Van Assche

25 juni 2020

17u01 0 Middelkerke De Middelkerkse evenementendienst heeft met Hupsakee een gratis, toegankelijk en veilig zomerprogramma voor gezinnen samengesteld. Mascotte van dienst is de olijke krab ‘Krabbie’.

“Hupsakee is een doeboek en een minivakantiegids op kindermaat”, verklaart schepen van Toerisme Tom Dedecker (Lijst Dedecker). “We stellen gezinnen en kinderen allerlei activiteiten en voorzieningen voor. Er is ruimte voor echte kustklassiekers, zoals zandkastelen bouwen, vliegeren of strandbloemen maken, maar we halen ook de ‘old skool’ viewmaster van onder het stof.”

Gids voor tjokvolle zomer

Hupsakee gidst je ook langs mooie kunstwerken, verstopt enkele receptjes achter raadseltjes en doet je zoeken naar meer dan duizend verstopte krabbetjes in de Middelkerkse winkeletalages. “Uiteraard kondigen we in het Hupsakee-boekje ook andere activiteiten aan. ‘Expeditie Hinterland’ is een fiets- en wandelnetwerk in ons uitgestrekte polderland met tal van speel-, rust- en smulplekjes. En er is ook aandacht voor ‘Tour Elentrik’, een street-artinitiatief dat tien ‘saaie’ elektriciteitskasten in Middelkerke opfleurt.”

Natuurlijke troeven

“Op het moment dat onze evenementendienst volop plannen aan het maken was voor de zomer, stak de ‘lockdown’ een ferme stok in de wielen”, vervolgt Dedecker. “Het werd snel duidelijk dat grotere evenementen niet mogelijk waren, maar dankzij de creativiteit van onze diensten en de natuurlijke troeven van Middelkerke, ben ik trots op het aanbod dat we onze badgasten en inwoners deze zomer bieden.”

Het Hupsakee-boekje is gratis beschikbaar aan de toerismebalies en in enkele andere Middelkerkse openbare gebouwen. Alle info: www.middelkerke.be/hupsakee.