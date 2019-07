Gesprekken tussen gemeente en federale overheid over site in Verhaeghelaan Timmy Van Assche

08 juli 2019

15u27 0 Middelkerke Er lopen constructieve gesprekken tussen het gemeentebestuur van Middelkerke en de federale overheid over het domein in de Hector Verhaeghelaan, jarenlang bekend omwille van de rood-witte zendmasten.

85 jaar lang werden de zendmasten gebruikt voor de Oostendse scheepvaartradio en Defensie. Nadat Defensie zelf had geprobeerd om de zendmasten te verkopen, besliste de federale overheid uiteindelijk de masten af te breken. Dat gebeurde eind vorig jaar. Nu breekt er een nieuwe en beslissende episode in het verhaal van de site langs de Hector Verhaeghelaan. Het domein dat bekend was door de opmerkelijke rood-witte zendmasten wordt omgevormd tot een domein dat het sportpark De Krokodiel verbindt met de toeristische zone. De zogenaamde ‘minnelijke’ onteigeningsprocedure met federale overheid is ingezet. De waarde van de grond werd geschat op zo’n 190.000 euro.

Natuurgebied

“Het leger heeft geen verdere toekomstplannen met de site die 4 hectaren groot is, zodat het gemeentebestuur zonder problemen zijn rechten als onteigende overheid kan benutten”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker). “De onderhandelingen voor de onteigening zijn, op basis van een schattingsverslag, opgestart en verlopen constructief. Als het gemeentebestuur uiteindelijk de gronden verwerft, willen we dit duinengebied ontsluiten met het meeste respect voor de omliggende natuur. Het aanleggen van gelijkaardige structuren, zoals in de aanpalende Warandeduinen, is daar een voorbeeld van. De corridor wordt een groen verbindingstraject tussen de Warandeduinen met de Warandetoren, het sportpark De Krokodiel en het strand en de dijk van Middelkerke.” Op de site staan ook nog enkele gebouwen, zoals een oude villa. Het gemeentebestuur denkt na over een thematische herbestemming in relatie met het nabijgelegen sportpark.