Gesmaakte ‘Bier aan Zee’ verschuift naar september Timmy Van Assche

22 april 2020

12u27 5 Middelkerke Het bekende bierfestival ‘Bier aan Zee’, waarbij Middelkerke zich de titel ‘langste toog van België’ toedicht, wordt niet verplaatst naar volgend jaar. Schepen Tom Dedecker (Lijst Dedecker) bevestigt dat het event in het laatste weekend van september zal doorgaan.

Bier aan Zee is eigenlijk de vernieuwde versie van het toenmalige Bierweekend en had moeten plaatsvinden op 19, 20 en 21 juni. Door de coronacrisis werd er eerst aan gedacht om het evenement automatisch op te schuiven naar 2021, maar het gemeentebestuur wil het zover niet laten komen. Nu wordt gemikt op 26 en 27 september. “Om de horeca stimuleren en te steunen, willen we Bier aan Zee niet met een jaar uitstellen”, bevestigt Dedecker. Daarmee krijgt de evenementenkalender van Middelkerke in september meer vorm. Een week voor Bier aan Zee is er namelijk het Landbouwweekend.