Gemeentebestuur wil beter openbaar vervoer naar hoofdgemeente: “Bijna 2 uur onderweg van Sint-Pieters-Kapelle naar Middelkerke... dat kan toch niet?” Timmy Van Assche

12 september 2019

23u06 0 Middelkerke Het gemeentebestuur voert momenteel onderhandelingen met De Lijn om de lokale verbindingen te verbeteren tussen de deelgemeenten en hoofdgemeente.

Het punt komt nu opnieuw onder de aandacht omdat het gemeentebestuur de lokale bibliotheekfilialen, of trefpunten, in de deelgemeenten wil afbouwen. “Om mensen vlotter naar de centrale bib in Middelkerke te krijgen, zijn betere verbindingen met het openbaar vervoer nodig. Ook om senioren, scholieren en werkende inwoners sneller op hun bestemming te brengen, moet er wat veranderen”, zegt schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker). “De belbus in Mannekensvere en Schore wordt afgeschaft. En wie van Sint-Pieters-Kapelle of Leffinge naar Middelkerke wil gaan, moet eerst de bus nemen die uit Diksmuide naar Oostende rijdt en vervolgens daar op de tram stappen. Zo ben je maar liefst 1 uur en 45 minuten onderweg voor een afstand die rechtstreeks amper zes kilometer is. Dat moet beter en we zijn dan ook in gesprek met De Lijn via de Vervoerregioraad.” Gauthier Defreyne (Open Vld), de burgemeester van Gistel die ook oppert voor beter openbaar vervoer tussen zijn deelgemeenten, is nu voorzitter van die raad. “De Lijn heeft nu een eerste voorstel aan de Vervoerregioraad geformuleerd. Het is nu aan de verschillende gemeenten om een tegenvoorstel te formuleren over de busverbindingen. Daarop zal De Lijn opnieuw met een voorstel voor de dag komen. Dat neemt allemaal tijd in beslag: wijzigingen moeten niet verwacht worden voor 2021.”