Gemeentebestuur stelt beleidsplan voor: 141 miljoen euro aan investeringen en personenbelasting valt weg Timmy Van Assche

17 december 2019

17u18 34 Middelkerke De coalitie van Lijst Dedecker en CD&V heeft haar beleidsplan voor 2020-2025 voorgesteld. Daarin staan enkele opvallende punten, zoals het schrappen van de personenbelasting en de actualisering van de tweedeverblijverstaks. In totaal liggen er voor maar liefst 141 miljoen euro aan investeringen op de plank. “En dat is meer dan pakweg Oostende zal investeren”, maakt schepen Tom Dedecker zich sterk. Het beleidsplan wordt woensdagavond aan de gemeenteraad voorgelegd, deze week nog belandt het plan bij alle inwoners in de brievenbus.

‘Bouwen aan Middelkerke’, zo heet het plan van de bestuurspartijen. Eén van de meest opvallende maatregelen zien we bij de personenbelasting. “Nog voor het einde van deze legislatuur valt de gemeentelijke aanvullende personenbelasting weg”, steekt eerste schepen Dedecker, onder meer bevoegd voor financiën, van wal. “Tussen nu en 2024 daalt deze belasting jaarlijks met 1 procent tot finaal op nul. Waarom? De kust vergrijst snel. We willen een aantrekkelijk fiscaal klimaat voor jongere gezinnen en werkende mensen. Een gezonde bevolkingsmix maakt de gemeente ook dynamischer. Jonge, werkende gezinnen kunnen hun geld goed gebruiken voor pakweg openbaar vervoer, hun kinderen of hypotheek. Volgens globale berekeningen bespaart een gemiddeld, tweeverdienend gezin om en bij de 800 euro per jaar dankzij deze fiscale maatregel. Kortom: onze verkiezingsbelofte maken we dus waar.”

Hogere opcentiemen

Anderzijds worden de opcentiemen en tweedeverblijverstaks aangepast. Van een platte verhoging wil Tom Dedecker alvast niet spreken. “De tweedeverblijverstaks is al zo’n twintig jaar onaangeroerd gebleven en werd nooit geïndexeerd. Naargelang de grootte van het tweedeverblijf int Middelkerke vanaf 2020 tussen de 700 en 800 euro. Vroeger was dat tussen de 525 en 600, maar zelfs met deze verhoging blijft Middelkerke één van de meest voordelige kustgemeenten voor tweedeverblijvers. Onze gemeente telt zo’n 16.500 tweedeverblijven", oppert Dedecker. In Oostende ligt het tarief bijvoorbeeld op 1.000 euro, in Blankenberge op 950 euro. “Hetzelfde wat betreft de gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing, die we met 100 punten verhogen naar 1.202. Wie een woning met een zogenaamd ‘klein beschrijf’ heeft, betaalt tussen de 50 en 70 euro per jaar meer aan onroerende voorheffing. Daarmee staan we in de middenmoot van alle kustgemeenten. We zien dit als een billijke en sociale inning van de belastingen: de sterkste schouders dragen de zwaarste last.”

141 miljoen investeringen

Het gemeentebestuur zet maar liefst 141 miljoen euro investeringen voorop. “En dat is zelfs meer dan pakweg Oostende”, stelt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “We hebben een inhaalbeweging af te werken. Er is een opvallende keuze voor grote infrastructuurwerken en een stevige inzet op toerisme, mobiliteit en netheid. Uiteraard springen de realisatie van het nieuwe casino (2022) en de heraanleg van de Westendse zeedijk (2023) in het oog. Daarnaast is er grote aandacht voor een opwaardering van straten en wijken zowel in de badplaatsen als in de hinterlandgemeenten (tegen 2025). Er is ook grote aandacht voor het ontwikkelen van een sterk en toekomstgericht gemeentebestuur met de bouw van een nieuw gemeentehuis tegen 2024 op de plaats van het huidige zwembad en een sterke digitale inhaalbeweging.” De digitalisering zet zich op verschillende vlakken door: het aanvragen van een geboorteakte of paspoort zal digitaal kunnen, slagbomen bij de zeedijk worden vervangen door ANP-camera’s. Door de digitalisering en natuurlijke afvloeiing zal het personeelsbestand in de gemeente krimpen. “Let wel: er vallen onder geen enkel beding naakte ontslagen. We zullen ook geen diensten privatiseren, ook niet bij de sociale diensten”, benadrukken Dedecker en schepen Dirk Gilliaert (CD&V). Nu telt Middelkerke 535 personeelsleden, in de zomermaanden zelfs 700 krachten.

Schulden stijgen

Opvallend: de gemeentelijke schuld zal naar het einde van de legislatuur stijgen van 43,5 naar 78,5 miljoen euro. “Maar daar zal de bevolking absoluut niks van voelen”, oppert Tom Dedecker. “Zie het als een commerciële onderneming die investeert in haar bedrijf: zolang die investeringen opbrengen, zijn schulden geen probleem. Ik benadruk ook dat het gemeentelijke budget in evenwicht blijft dankzij een stevige autofinancieringsmarge en de geraamde inkomsten uit onder meer de inkomsten van de casinoconcessie.”