Gemeentebestuur stelt 500.000 euro aan steunmaatregelen voor Timmy Van Assche

06 mei 2020

16u02 2 Middelkerke Het gemeentebestuur van Middelkerke trekt 500.000 euro uit voor een breed ondersteuningsplan voor de lokale economie. Handelaars krijgen in eerste instantie een gemeentelijke premie om hun zaak ‘corona proof’ te maken. Een wervende promotiecampagne, een originele steunactie voor de horeca en de ‘Middelbon’ voor de non-foodsector vullen het relanceplan verder aan. De commissie Algemeen Beleid en de gemeenteraad keuren het plan eerstdaags goed.

Alle lokale ondernemers krijgen een forfaitaire, gemeentelijke premie om hun zaak ‘corona proof’ te maken, zoals het plaatsen van schermen in plexiglas of voorzien van handgels. Hoeveel die premie precies zal bedragen, is nog niet beslist. “Ons volledige handelsweefsel is ernstig beschadigd door de coronacrisis, maar de horeca misschien nog het meest”, vult Schepen van Lokale Economie Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker) aan. “Om onze lokale foodhandelaars te ondersteunen, organiseert de dienst Lokale Economie samen met de dienst Toerisme deze zomer een lucratieve toeristische actie met een indrukwekkende prijzenpot ter waarden van 100.000 euro. We slaan een paar vliegen in één klap: heel wat vakantiegangers, tweedeverblijvers en onze inwoners krijgen een leuke stimulans om Middelkerkse handelaars te steunen tijdens hun vakantie in eigen land.”

Middelbon

Ook voor handelaars in de non-foodsector biedt Middelkerke een perspectief. “Om deze te steunen, verkopen we vanaf 1 juli onze ‘Middelbon’. Die kost 50 euro, maar is eigenlijk 60 euro waard. Het gemeentebestuur legt dus per bon 20 procent van de aankoopwaarde bij, zodat je met voordeel kan shoppen bij een breed gamma lokale non-foodhandelaars”, zegt Lejaeghere. “De opbrengst van de bonnen belandt meteen bij de deelnemende handelaars. De ‘Middelbon’ zal tot 31 december 2020 geldig zijn.” Om beide acties te ondersteunen trekt het gemeentebestuur alle communicatieregisters open. “Met een positieve informatiecampagne zetten we de komende periode de meerwaarde van lokaal shoppen ludiek in de kijker. (knipoogt) Geen enkele Middelkerkenaar zal nog ergens anders durven shoppen.”

Breedgedragen

“We willen alle politieke en maatschappelijke families achter deze maatregelen krijgen", pikt burgemeester Jean-Marie Dedecker in. “De gemeenteraad en de commissie Algemeen Beleid bekrachtigen binnenkort dit plan van in totaal 500.000 euro. We willen zelfs nog verder kijken. Misschien is het wel mogelijk om enkele fiscale maatregelen te nemen om de druk op de middenstand nog meer te verlichten.” Volgens schepen van financiën Tom Dedecker wordt dat niet eenvoudig. “Ons fiscale klimaat laat weinig flexibiliteit toe, maar toch hebben we enkele ideeën die het absoluut waard zijn om verder te onderzoeken.”