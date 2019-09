Gemeente zoekt vrijwilligers om banden met partnersteden en -gemeenten aan te halen Timmy Van Assche

06 september 2019

16u31 5 Middelkerke Het gemeentebestuur is naarstig op zoek naar jumelagevrijwilligers voor een nieuw jumelagecomité voor de lopende legislatuur, dus tot en met 2024. Kandidaturen kunnen tot en met zondag 15 september worden doorgegeven.

Middelkerke is momenteel verzusterd acht buitenlandse gemeenten. Bïchenbeuren, Rauschenberg, Sohren en Ettlingen in Duitsland, Clevedon in het Verenigd Koninkrijk, Epernay in Frankrijk en in eigen land met Vresse-sur-Semois en Glabbeek. Het jumelagecomité zorgt voor het behouden en versterken van de banden tussen de gemeenten en organiseert daarom heel wat uitwisselingsprojecten. Het gemeentebestuur is daarom op zoek naar vrijwilligers die een nieuw jumelagecomité voor de lopende legislatuur mee ondersteunen. Kandidaturen kunnen via www.middelkerke.be worden doorgegeven tot en met zondag 15 september. Alle info: 0494/13.25.83 of aranco@skynet.be.