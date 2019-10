Gemeente tegen windturbineproject: “Nefaste gevolgen voor toeristische karakter” Timmy Van Assche

16 oktober 2019

06u25 0 Middelkerke De gemeente verzet zich tegen de oprichting van een windturbinepark op het Middelkerkse traject langs de E40. Volgens de gemeenteraad is de geplande inplanting “ ondoordacht en nefast voor het unieke toeristische karakter van de Middelkerkse polders”.

De bedrijven Aspiravi, Elicio en Eneco werken aan de ontwikkeling van een windenergiepark langs de autosnelweg. Het project staat ook bekend onder de naam ‘Polderbries’. Volgens de initiatiefnemers zouden daarbij achttien windturbines komen met een individueel vermogen van maximum 4,5 megawatt. Dertien windturbines kunnen op grondgebied van Middelkerke komen, vijf andere in Gistel. Het windpark zou jaarlijks 160.000 megawattuur groene stroom genereren, wat overeenkomt met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 45.000 gezinnen. Definitief is de inplanting niet, er wordt nog gewerkt aan een milieu-effectenrapport of MER.

“Project fnuikt fietstoerisme”

Maar de Middelkerkse gemeenteraad heeft een gemotiveerd bezwaarschrift klaar. Daarin stelt de gemeenteraad dat de geplande ontwikkeling van deze windmolens ondoordacht is en niet strookt met het toeristisch en agrarisch waardevol karakter van de projectzone. “Achttien windmolens van maximaal 200 meter hoog op een traject van 14 kilometer is voor Middelkerke ondraaglijk”, zegt schepen Tom Dedecker (Lijst Dedecker). “De komende jaren investeert het gemeentebestuur in de verdere uitbouw van een landelijk fietsnetwerk. Middelkerke kan zo uitgroeien tot centraal schakelpunt voor het fietstoerisme in de regio. Een windmolenpark van die omvang haalt door de visuele vervuiling en het industriële karakter een groot stuk van die doelstelling onderuit. Om maar te zwijgen van de overlast door de slagschaduw en het geluid voor de omwonenden.”

Te heftig

Het gemeentebestuur stelt zich nog andere grote vragen. “We begrijpen dat een overslag naar groene energie belangrijk is, maar de concentratie en de impact van de windmolens is gewoon te heftig op een sleutellocatie in onze gemeente. De uiteindelijke beslissing over de uiteindelijke realisatie van het windmolenpark ligt bij de Vlaamse overheid. Maar het gemeentebestuur gebruikt alle mogelijke rechtsmiddelen om zich te verzetten tegen het windmolenpark.” Eerder lieten ook de gemeentebesturen van onder meer Nieuwpoort en Koksijde zich negatief uit over windturbineparken op hun grondgebied.