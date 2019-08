Gemeente stopt jongeren opnieuw

taxicheques toe Timmy Van Assche

30 augustus 2019

15u26 0 Middelkerke Voor het vierde jaar op rij biedt de gemeente bij de start van het nieuwe schooljaar taxicheques aan voor jongeren tussen 16 en 25 jaar oud. Met deze maatregel wil het gemeentebestuur een veiliger mobiliteit aanmoedigen voor jongeren die uitgaan.

Concreet kunnen jongeren zes cheques ter waarde van 30 euro aankopen voor amper 5 euro. Op deze manier kunnen ze het gebruik van een taxidienst leren kennen. De cheques zijn enkel geldig in het weekend weekend, vakanties en op feestdagen van 20 uur tot 7 uur. De jongeren kunnen alleen een taxi nemen of met vrienden en cheques samen leggen. De cheques zijn te koop in het Middelkerke Administratief Centrum (MAC), Spermaliestraat 1 vanaf maandag 2 september.