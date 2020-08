Gemeente richt pamperbank op in strijd tegen kinderarmoede Timmy Van Assche

02 augustus 2020

14u25 1 Middelkerke Met een pas opgerichte pamperbank wil het gemeentebestuur jonge moeders helpen om de kosten van luiers te beperken. Dat laten schepenen Gilliaert (CD&V) en Lejaeghere (Lijst Dedecker) weten.

Concreet is de pamperbank is een doorgeefluik voor luiers. (Groot)ouders of kinderoppassers die met een luieroverschotten zitten, kunnen dit doneren aan de pamperbank. Op zijn beurt verkoopt de pamperbank die luiers door aan ouders met financiële zorgen. Zo kunnen zij aan een democratische prijs luiers aanschaffen. Een kind verbruikt in drie jaar tijd al snel 1.000 pampers, wat een serieuze hap uit het gezinsbudget betekent.

“Elke Vlaamse gemeente kampt met kinderarmoede, wat vaak niet zichtbaar is. Met de pamperbank tonen we aan dat we dit verborgen probleem in Middelkerke durven aanpakken. Dit is één van de initiatieven die we uitrollen om armoede aan te pakken”, stellen Dirk Gilliaert en Natacha Lejaeghere. “Zo zullen we binnenkort onze nieuwe welzijnswinkel lanceren, waar we met diverse initiatieven zullen uitpakken. We willen ervoor zorgen dat mensen in armoede er niet alleen voor staan.”

Praktisch

Wie nog luiers in de maten 0 tot 6 in bezit heeft, kan die doneren in de inzamelboxen bij het Welzijnshuis, bibliotheek, of kinderopvang in Westende, Middelkerke , Leffinge en Slijpe. Belangrijk: de luiers moeten in goede staat zijn. Ouders of wettelijke voogden met jonge kinderen tussen 0 en 3 jaar kunnen een beroep doen op de pamperbank, als ze in Middelkerke gedomicilieerd zijn. De pakketten zullen verkocht worden aan 1 euro.

Alle informatie: 059/31.92.10 of www.middelkerke.be/pamperbank