Gemeente Middelkerke zal geen mondmaskers gratis uitdelen: “Als federale overheid ze belooft, moet ik er toch geen belastinggeld aan uitgeven?” Timmy Van Assche

07 mei 2020

17u52 0 Middelkerke Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, bevestigt dat zijn gemeente geen gratis mondmaskers aan de inwoners zal uitdelen. “We hebben er wel 7.000 verdeeld aan ons personeel", benadrukt hij. Tegelijk herhaal hij nogmaals dat zijn politiediensten geen controles op tweedeverblijvers zal uitvoeren.

Heel wat steden en gemeenten delen binnenkort gratis mondmaskers uit aan hun inwoners. Maar Middelkerke zal dat niet doen en daar heeft Dedecker naar eigen zeggen een goeie reden voor. “Ik ontvang een brief van de federale overheid waarin ze beloven gratis mondmaskers ter beschikking te stellen. Ik verneem van minister De Backer dat de mondmaskers klaar liggen en dat enkel de verdeling ervan moet gebeuren. Wel, waar blijven ze dan? Als de hogere overheid mondmaskers belooft, moet ik daar geen belastinggeld van onze inwoners aan spenderen. Simpel. We hebben wel 7.000 mondmaskers gekocht en uitgedeeld aan ons gemeentepersoneel, dat bijvoorbeeld actief is in woonzorgcentra. Over woonzorgcentra gesproken: in geen enkele van onze vier instellingen is er corona vastgesteld. Dat mag ook eens gezegd worden.”

En Dedecker blijft bij zijn standpunt: zijn politiediensten zullen straks niet meer controleren of mensen naar hun tweede verblijf trachten te komen. “Ik heb het daarnet tegen premier Wilmès gezegd in de Kamer: ‘jullie mogen de federale politie sturen.’ Mensen mogen bij elkaar op visite komen met de wagen, maar hun eigen appartementje niet bezoeken? Hoe moeten wij dat gaan controleren? Trouwens, viroloog Marc Van Ranst had zelf aangegeven dat het geen kwaad kan als mensen hun tweede verblijf willen bezoeken. En als de virologen het al zeggen...”