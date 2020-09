Gemeente Middelkerke vraagt imagoschade van vrouw die parkeerwachter aanviel met schroevendraaier Siebe De Voogt

16 september 2020

08u34 0 Middelkerke Een 43-jarige vrouw uit Middelkerke moet zich voor de Brugse strafrechter verantwoorden voor opzettelijke slagen met voorbedachten rade tegenover een parkeerwachter in Middelkerke. I.R. viel de jobstudent afgelopen zomer aan met een schroevendraaier. Opvallend: de gemeente stelt zich burgerlijke partij in de zaak en vordert 500 euro voor de imagoschade die ze geleden hebben.

De feiten speelden zich op 20 juli rond 9.30 uur af in de Badenlaan in Westende. Twee jobstudenten die aan de slag waren voor het gemeentelijk parkeerbedrijf van Middelkerke waren controles aan het uitvoeren op betalend parkeren. Plots kwam het tot een discussie met de 43-jarige I.R. uit Middelkerke. De aanleiding voor de woordenwisseling is niet helemaal duidelijk. Zeker is dat de vrouw op een bepaald moment terugliep naar haar wagen. Ze nam een schroevendraaier en haalde uit naar de jobstudent. De 21-jarige man probeerde de schroevendraaier af te weren en werd daarbij geraakt aan z'n linkerhand. Aanvankelijk werd gedacht dat I.R. nadien met haar wagen nog had willen inrijden op de twee jobstudenten, maar dat kon niet hard gemaakt worden.

I.R. verscheen via de snelrechtprocedure voor de correctionele rechtbank. De kwalificatie waarvoor ze zich moet verantwoorden is opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade. De zaak werd echter meteen uitgesteld naar 20 oktober, omdat de advocaat van de vrouw niet aanwezig was. Wel duidelijk is dat de jobstudent 2.700 euro schadevergoeding vordert. Ook de gemeente Middelkerke stelt zich burgerlijke partij en vraagt in totaal een schadevergoeding van 975 euro. 500 euro daarvan moet volgens de raadsman van de gemeente de reputatieschade dekken. “Er heerst een problematische toestand in die straat", klonk het. “De gemeente wil een signaal geven dat dergelijk zinloos geweld op hun personeel niet kan getolereerd worden.”