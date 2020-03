Gemeente maakt 800.000 euro vrij voor herstel van landelijke wegen in 2020 Timmy Van Assche

16 maart 2020

16u55 0 Middelkerke Het gemeentebestuur trekt dit jaar 800.000 euro uit voor het structureel onderhoud en herstel van enkele landelijke wegen in het hinterland. “Die wegen zijn niet alleen belangrijk voor het landbouwverkeer, ook fietsers verdienen veilige en goed onderhouden landwegen”, vindt bevoegd schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker).

Voor 2020 stelt de technische dienst een prioriteitenlijst van meest dringende straten op. “Na een gedetailleerde aanbesteding wordt een centrale aannemer aangesteld die deze straten binnen het budget moet aanpakken. Alle wegen worden in kaart gebracht en er komt een prioriteitenlijst”, zegt de schepen. “Onze landelijke wegen staan serieus onder druk door het zwaar verkeer. 85 procent van de landbouwvoertuigen zijn breder dan de wegen zelf. We hebben onze landbouwwegen al eens breder gemaakt, maar kunnen dit niet blijven doen. Anders kom je terecht in een welles-nietesspelletje. De zijkanten van de opnieuw aan te leggen straten worden verstevigd en in bochten komen verkeersremmers, zodat de bermen er niet elke keer worden afgereden. Kijk, voor het gemeentebestuur zijn landwegen in topvorm een belangrijke beleidsprioriteit, zowel voor het landbouwverkeer als voor allerlei recreatieve doeleinden. Voor dit structureel onderhoud voorziet Middelkerke in totaal 2.800.000 euro tot in 2025.” Daarnaast wordt volop werk gemaakt van veilige fietsverbindingen tussen Mannekensvere, Schore en Sint-Pieters-Kapelle.