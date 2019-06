Gemeente laat belle époque herleven met nieuw event Carrousel Timmy Van Assche

06 juni 2019

16u07 0 Middelkerke Het gemeentebestuur van Middelkerke heeft afscheid genomen van het Visweekend, maar verwelkomt een nieuw initiatief: Carrousel. Hiermee gaat Westende op zaterdag 8 en 9 juni terug in de tijd, naar de roaring twenties, de beau monde, de art nouveau en de belle époque.

Animatie op de pleintjes, een geleide wandeling in deelgemeente Westende, een spelletje retrotennis, een modeshow en veel meer laten de bezoekers terugkeren naar het begin van vorige eeuw. Tussen Oostende en Westende kan je ook de retrotram opstappen. Sfeervolle muziekgroepjes, draaiorgels, accordeonisten leveren de originele soundtrack.

Je kan ook gezellig kuieren langs de antiek- en brocantemarkt op de Koning Ridderdijk op zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur. Voor de kinderen is er een ‘mobiele speelkamer’ met lees- en kleurhoek, verkleedmand en kinderkeuken. Of waag je aan de retrospelletjes met schuiftafel, rekker-trek, sjoelbak, mannetjesspel, ringwerpen, hobbelpaardjes, glijbaan, lachspiegels of blikwerpen. Een begeleide belle époquewandeling neemt je dan weer mee naar het begin van vorige eeuw. Op zaterdag en zondag kan je om 11, 14 en 16 uur meewandelen vanaf Villa Les Zéphyrs in de Henri Jasparlaan 175. Wie overigens in belle époquekledij naar Carrousel komt en toffe ‘selfies’ neemt, maakt kans op een pakket met streekproducten. Het volledige programma vind je op visit.middelkerke.be.