Gemeente houdt uitvoerige testen met BE-Alert Timmy Van Assche

09 september 2019

14u48 0 Middelkerke In de week van 23 september worden verschillende tests gehouden via het inlichtingssysteem BE-Alert. Inwoners kunnen zich op dit platform registreren en geïnformeerd blijven in tijden van noodsituaties.

BE-Alert is een platform van de overheid om iedereen in te lichten en richtlijnen mee te geven tijdens een noodsituatie. Dit instrument is er niet alleen voor inwoners, maar ook voor tweedeverblijvers en toeristen. In de week van 23 september worden verschillende noodcommunicatieprocedures getest, waaronder BE-Alert. Op dit moment zijn zowat 2.400 inwoners en tweedeverblijvers geregistreerd, een aantal dat nog kan groeien. Registreer je gratis via www.be-alert.be. Je geeft de adressen op waarvoor je gewaarschuwd wil worden. Dit kunnen meerdere adressen zijn. Denk maar aan het huis van je ouders, school van de kinderen of zelfs de woonplaats van je schoonmoeder. Via BE-Alert geef je ook mee via welke kanalen je wil verwittigd worden. Indien er zich in de buurt van een van deze adressen een grootschalige noodsituatie voordoet, krijg je een sms met instructies. Er worden test-sms’en verstuurd naar de toeristische zone van Middelkerke en Westende-Bad op 23 september, Middelkerke en Wilskerke op 24 september, Leffinge op 25 september, Slijpe, Mannekensvere, Schore, Sint-Pieters-Kapelle op 26 september. Westende en Lombardsijde sluiten de rij op 27 september.