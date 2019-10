Gemeente heeft toekomstplan voor kerken klaar: renovatie Sint-Willibrorduskerk, gebedshuizen in kleinere deelgemeenten aan eredienst onttrokken Timmy Van Assche

16 oktober 2019

06u43 0 Middelkerke De gemeente heeft een toekomstplan klaar voor haar kerken en erediensten. Concreet worden de weekendvieringen herleid en wordt er maar liefst 700.000 euro geïnvesteerd in de renovatie van de centrale Sint-Willibrorduskerk. “De komende jaren worden in kleinere deelgemeenten kerken aan de eredienst onttrokken”, zegt schepen Van Muysewinkel.

Een centrale aanpak voor de erediensten en verder onderzoek naar de herbestemming van kleinere kerken zijn de twee pijlers van een toekomstplan die het gemeentebestuur samen met de kerkfederaties op korte termijn uittekent. Ondertussen zal het gemeentebestuur het meerjarenplan 2020-2025 en de budgetten van de kerkfederaties goedkeuren.

“Het gemeentebestuur vernam eerder deze maand het voornemen van de kerkfederatie Middelkerke-Spermalie om het aantal weekendvieringen vanaf 1 januari te ‘herleiden’”, laat schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker) weten. “De federatie gaf het sterk teruglopen van het aantal kerkgangers en het nakende pensioen van pastoor Luc De Baene als hoofdredenen aan. Dat betekent dat Bart Lagrange de enige pastoor in Middelkerke wordt. Hij kan onmogelijk het huidige rooster erediensten op Middelkerks grondgebied leiden. We benadrukken dat wij als gemeentebestuur geen enkele bevoegdheid in deze beslissing van de kerkfederatie heeft.” Voor huwelijken en begrafenissen geldt deze maatregel niet. In overleg met de pastoor kunnen families nog kiezen in welke kerk deze plechtigheden plaatsvinden.

Investeren in Sint-Willibrorduskerk

Ondertussen investeert het gemeentebestuur de komende drie jaar 700.000 euro in de verregaande renovatie van de centrale en geschiedrijke Sint-Willibrorduskerk en de pastorie in Middelkerke. “De kerkbudgetten behouden de gemeentelijk inbreng in de werkingskosten. In Middelkerke beheren de kerkfabrieken nog acht kerken. Die ontvangen een jaarlijks werkingsbudget tussen 25.000 en de 95.000 euro voor de komende vijf jaar”, stelt de schepen nog. “Het wegvallen van de erediensten in de landelijke kerken zet ons aan om verdere herbestemming van die gebouwen te onderzoeken. Ondertussen is de Sint-Niklaaskerk in Sint-Pieterskapelle formeel ‘onttrokken aan de eredienst’. De kerk maakt nu deel uit van het cultureel patrimonium van het gemeentebestuur zodat erkende verenigingen daar hun activiteiten kunnen organiseren. In afwachting van enkele aanpassingswerken staat het gemeentebestuur er nu al activiteiten voor maximaal honderd mensen toe. Er zullen nog een paar kerken binnen de komende jaren onttrokken worden, denk bijvoorbeeld aan de kerken in kleine deelgemeenten als Mannekensvere, Slijpe en Schore. We treden hiervoor in nauw overleg met de pastoor en de kerkfabrieken.”