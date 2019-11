Geliefde basketbalcoach Bart Van Kerschaver (47) overleden na ongelijke strijd. “Zelfs toen zijn lichaam protesteerde, gaf hij trainingen” Bart Boterman

29 november 2019

14u18 0 Middelkerke Het verdriet in de basketbalwereld is groot na het overlijden van Bart Van Kerschaver (47) uit Leffinge. Tot zijn slepende ziekte hem noodgedwongen deed stoppen, was Bart assistent-coach van de eerste ploeg van eersteprovincialer Mibac Middelkerke, coach van de tweede ploeg en jeugdtrainer. “Bart leefde voor de club en was er heel graag gezien”, zegt zijn beste vriend en hoofdcoach Bjorn Vandenabeele.

Bart Van Kerschaver overleed woensdag en laat een vrouw en zoon achter..“Hij was ongeneeslijk ziek en vocht een ongelijke strijd. Maar we hadden niet gedacht dat het ineens zó snel zou gaan. Vorige week woensdag was ik nog bij hem en we hadden voor afgelopen donderdag alweer afgesproken, naast de belletjes en sms’jes. Maar het heeft niet mogen zijn. Toen hij maandag en dinsdag niet reageerde op mijn berichtjes, wist ik hoe laat het was. Een pracht van een mens is zijn leven ontnomen. Het is oneerlijk. Ik mis hem nu al”, zucht Bjorn Vandenabeele, al sinds zijn twaalfde bevriend met Bart.

Als jeugdcoach, ook bij BC Oostende, leidde hij tientallen kinderen en jongeren op tot volwaardig basketballer. Bart heeft echt veel betekend voor het basketbal aan de kust. Niet alleen op het veld, maar ook ernaast Bjorn Vandenabeele

“Anderhalf jaar geleden vroeg Bart me, als assistent-trainer, of ik geen interesse had om hoofdtrainer van Mibac te worden. Ik was enorm gelukkig dat we samen konden coachen, het was een droom die uitkwam. Maar het heeft niet veel meer dan een maand geduurd, want toen kwam die diagnose”, vertelt Bjorn.

Chemo mee in heuptas

“Toen Bart vorig jaar aan mij vroeg om de spelersgroep van Middelkerke in te lichten over wat er met hem aan de hand was, wist ik dat we nog weinig tijd zouden hebben. Maar we zijn altijd heel positief gebleven en grepen elk moment aan om plezier te maken en heel diepgaande gesprekken te hebben. Bart kwam nog in het begin nog vaak coachen, zelfs toen zijn lichaam protesteerde. Hij had zijn chemo mee in zijn heuptas. Dat typeerde hem, één en al inzet en clubliefde”, zegt Bjorn over zijn boezemvriend.

Verjaardag van zoon halen

Maar uiteindelijk moest Bart noodgedwongen stoppen met coachen. “Elke dag ging het iets minder goed. Vorige week maakte hij, zonder het te zeggen, duidelijk dat hij zo goed als helemaal klaar was. De verjaardag van zijn zoon Tibo eind december halen was zijn volgende doel, maar dat is helaas niet gelukt”, aldus Bjorn Vandenabeele.

Bart Van Kerschaver is zelf ook speler bij Middelkerke geweest en was altijd erg actief in de basketbalwereld. Hij kreeg zelfs de status van basketicoon in de regio. “Als jeugdcoach, ook bij BC Oostende, leidde hij tientallen kinderen en jongeren op tot volwaardig basketballer. Bart heeft echt veel betekend voor het basketbal aan de kust. Niet alleen op het veld, maar ook ernaast. Sportiviteit en respect droeg hij hoog in het vaandel”, aldus Bjorn.

Uitvaartplechtigheid

Op de sociale media betuigen heel wat vrienden, spelers en basketbalclubs hun medeleven aan de familie. De uitvaartplechtigheid vindt op zaterdag 7 december om 10 uur plaats in de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke.