Geld gestolen bij inbraak in kantine Camping Cosmos II: “Zoontje is bang dat inbrekers terug zullen komen” Bart Boterman

17 januari 2020

16u17 0 Middelkerke In de nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken in de kantine van Camping Cosmos II in de Loviestraat in Westende. “Er is zo’n 350 euro wisselgeld uit de kassa gestolen. Ook de biljarttafel werd opengebroken om de munten er uit te halen. Er zat naar schatting 500 euro in”, getuigt uitbater Bjorn de Zwarte (30). “Ons zoontje van acht heeft al twee slapeloze nachten achter de rug omdat hij bang is dat de inbrekers terug zullen komen.”

Samen met zijn vrouw Vanessa Lefevere (35) is Bjorn sinds een viertal maanden uitbater van de cafetaria. “We wonen boven de zaak, maar hebben niets gehoord dinsdagnacht. Onbegrijpelijk”, vertelt Bjorn. Er waren sporen van inbraak te zien aan een deur, maar uiteindelijk bleken de inbrekers binnengedrongen te zijn via een kantelraam. “Ze moeten over verscheidene omheiningen zijn gekropen om binnen te geraken. Ze waren blijkbaar enkel uit op geld, want onder andere een laptop, een smartphone, een tablet en een geluidsinstallatie lieten ze liggen. Gelukkig maar, anders waren we nog een paar duizend euro lichter”, gaat uitbater Bjorn verder.

Slapeloze nachten

Er werd een handdoek gebruikt om de biljarttafel open te breken, wellicht om geen vingerafdrukken na te laten. De handdoek bleef achter op de biljarttafel. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen en is een onderzoek gestart. “Ik hoop alvast dat het iets oplevert. Na de inbraak is ons zoontje van acht jaar oud erg bang geworden. Hij heeft er al twee slapeloze nachten op zitten omdat hij bang is dat de inbrekers terug zullen komen. Het is een heel eng gevoel om te weten dat er werd ingebroken terwijl je boven lag te slapen”, aldus nog Bjorn.