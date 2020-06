Geen regenboogzebrapad in Middelkerke: “Seksualiteit moet niet op straat geschilderd worden” Timmy Van Assche

11 juni 2020

16u35 0 Middelkerke Het voorstel van Robin De Lille (Groen) om in Middelkerke een regenboogzebrapad aan te brengen, werd weggestemd door de meerderheid. “Een gemiste kans”, zegt De Lille, die vooral het antwoord van Jean-Marie Dedecker niet kon smaken. Hij noemde transgenders - niet voor het eerst - ‘ombouwpakketten’.

In onder meer Brussel, Mechelen en zelfs het kleine Oudenburg liggen er regenboogzebrapaden. In Oostende wordt hiervoor een geschikte locatie gezocht. Concreet: de witte kleuren van een klassiek zebrapad worden op de achtergrond verder aangevuld met de kleuren van de regenboog. Zo wordt extra aandacht gevestigd op diversiteit en acceptatie van holibi’s, transgenders en intersekse personen. Oppositiepartij Groen vroeg dat ook in Middelkerke zo’n zebrapad wordt aangebracht. “Dit om, zoals heel wat gemeenten, duidelijk te maken dat in onze gemeente iedereen welkom is”, zegt De Lille. “Hoewel Middelkerke zich had ingeschreven om aan de de internationale dag tegen holebi- en transfobie deel te nemen in mei, werd de regenboogvlag niet uitgehangen. Net daarom is zo’n regenboogzebrapad een krachtig signaal om dit goed te maken en een duidelijke boodschap te verspreiden.”

We zullen bij zebrapaden in de buurt van scholen flikkerlichtjes installeren. Als dat geen mooi statement is. Burgemeester Jean-Marie Dedecker

Burgemeester Jean-Marie Dedecker vindt zo’n kleurrijk zebrapad niet nodig. Volgens Dedecker staat België na Malta op de tweede plaats in de zogenaamde ‘Rainbow Index’, een rangschikking van landen waar de gelijkheid van LGBTI-personen wordt gerespecteerd. In zijn betoog verwees Dedecker naar transgenders als ‘ombouwpakketten’, iets wat hij in columns en eerdere interviews ook deed. “Het is een verwijzing naar een ludieke uitspraak van de Nederlandse cabaretier Youp van 't Hek. Een grappige verwijzing, een kluchtje: meer is het niet. Blijkbaar heeft die man van Groen echt geen gevoel voor humor. Seks behoort tot de privésfeer en moet niet op straat geschilderd worden. Zoals ik eerder al eens zei: ‘Man of vrouw? Doe mij maar gewoon mens.’ Voor bijna driekwart van de Belgen maakt het niet uit wat je geaardheid is. Voor moslims bijvoorbeeld ligt dat percentage op amper 7 procent. Misschien moet Groen maar in de moskee van Oostende een regenboogzebrapad gaan schilderen. Bij sommige mensen ontbreekt elke realiteitszin. Als je geen regenboogzebrapad wil schilderen, ben je plots tégen homo’s - wat niet zo is, natuurlijk. Trouwens, bij zebrapaden in de buurt van Middelkerkse scholen zullen we flikkerlichtjes installeren, die in het donker actief zijn. Als dat geen mooi statement is.”

De woorden van Dedecker kon De Lille niet smaken. “Zeer onrespectvol. Blijkbaar is zo’n regenboogpad toch noodzakelijker dan de burgemeester denkt, als hij zelf zo’n uitspraken doet. Dat ook CD&V tegen ons voorstel stemde kan ik niet begrijpen, want in andere gemeenten doen ze nochtans gelijkaardige voorstellen.”