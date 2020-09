Geen muzikaal geweld in Leffinge? Vergeet het: “Honger naar livemuziek is groot, 5 van de 9 optredens zijn al uitverkocht” Timmy Van Assche

17 september 2020

16u06 4 Middelkerke Zeg niet zomaar ‘Leffingeleuren light’ tegen de gloednieuwe concertreeks ‘Op en tent’, die vrijdagavond start. “Op Leffingeleuren kan je vrij rondlopen, nu zijn we coronaveilig bezig”, zegt artistiek leider Lode Pauwels van vzw De Zwerver. Wie nog voor een van de negen optredens tickets wil bemachtigen, zal zich wel moeten reppen. “De honger naar livemuziek bij ons publiek is groot.”

De naam van de reeks zegt het al: ‘Op en tent’ vindt plaats in – jawel – een grote concerttent van zowat 20 op 55 meter. Er is plaats voor 400 bezoekers die in bubbels van maximaal tien personen kunnen plaatsnemen.

Sinds afgelopen weekend is de opbouw volop aan de gang op de site van waar voorheen Leffingeleuren plaatsvond. Terwijl het nazomerfestival normaal een beroep doet op zijn sterke vrijwilligerswerking van 350 koppen, zullen er voor ‘Op en tent’ heel wat minder vrijwilligers nodig zijn. ‘Maar’ een honderdtal.

We krijgen gelukkig subsidies van zowel de gemeente als de Vlaamse overheid. Ook kende ons café De Zwerver in het hart van Leffinge goeie zomermaanden. Los daarvan zijn onze inkomsten wel gedaald Lode Pauwels, vzw De Zwerver

“De praktische kant van de concertreeks hebben we goed kunnen inplannen”, vervolgt Lode Pauwels. “Onze medewerkers worden helder gebrieft. Bezoekers zullen bijvoorbeeld drank aan tafel kunnen bestellen via een app. Sommige zaken van aanpak zijn voor ons nieuw, zoals het bestellen van drank, maar kunnen in de toekomst verder gebruikt worden. Niet alleen bij ons, maar in de evenementensector in het algemeen en in de horeca zullen er zeker enkele nuttige alternatieve maatregelen blijven hangen.”

Knappe affiche

De affiche oogt heel fraai. Tussen vrijdag 18 september en zondag 4 oktober passeren Stake, twee keer Brihang, Portland, Admiral Freebee, Dirk en Heisa, Taxiwars, Goldband en Willy Organ, en Stef Kamil Carlens de revue.

Leuk lokaal detail: de Oostendse postmetalband Mother staat vrijdagavond om 20 uur in het voorprogramma van Stake. Een opwarmertje voor de release van hun debuutplaat die op 10 oktober uitkomt. “De affiche samenstellen, was niet de moeilijkste opdracht”, zegt Pauwels. “Door de coronacrisis konden veel artiesten hun agenda makkelijk invullen. Vijf van de negen optredens zijn al uitverkocht: Stake, twee keer Brihang, Admiral Freebee, en Goldband en Willy Organ. Voor Portland zijn er nog enkele tickets beschikbaar. Om maar te zeggen: de ticketverkoop loopt heel goed. Het is duidelijk dat het brede publiek snakt naar optredens en cultuur.”

Het is vooral uitkijken naar de shows van Admiral Freebee en van ex-Deus-frontmannen Tom Barman, met Taxiwars, en Stef Kamil Carlens.

Risicovolle berekening

“De echte uitdaging voor de concertreeks lag in het financiële aspect en het bekostigen van de infrastructuur”, stipt Lode Pauwels nog aan. “We begonnen met de voorbereidingen toen er slechts 200 bezoekers werden toegelaten. Dat was een erg krappe en risicovolle berekening. Er is evenwel een uitstekende samenwerking met de gemeente. In dezelfde concerttent organiseren ze namelijk het MidWestComedyFest (25, 26 en 27 september) en familietheater ‘De grote reis van meneer Beer’ (27 september). Zo kunnen de kosten gedeeld worden. Nu, de coronacrisis is een financiële ramp voor de evenementensector. Wij kunnen gelukkig beroepen op subsidies van zowel de gemeente als de Vlaamse overheid. Ook kende ons café De Zwerver in het hart van Leffinge goeie zomermaanden. Los daarvan zijn onze inkomsten wel gedaald.”

Tickets en info: www.leffingeleuren.be.