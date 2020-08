Geen Leffingeleuren, maar wel een coronaveilige concertenreeks Leen Belpaeme

26 augustus 2020

16u12 0 Middelkerke Zoals eerder aangekondigd is er geen Leffingeleuren dit jaar, maar Muziekclub De Zwerver wil niet bij de pakken blijven zitten. “Te veel muziek- en cultuurliefhebbers kwamen de voorbije maanden niet aan hun trekken en onze artiesten hebben heel veel zin om te spelen.”

Voor het eerst in 44 jaar zal er geen muziekfestival plaatsvinden in Leffinge. Maar er komt een alternatief in de vorm van enkele voorstellingen en concerten. Samen met de cultuurdienst van Middelkerke werd besloten om een tent te zetten op het Leffingeleurenplein en een programma in elkaar te boksen waar jong en oud, zijn gading in kan vinden. De reeks kreeg de naam “Op En Tent”. Op het programma staan enkele toppers als STAKE, Brihang, Admiral Freebee, Taxiwars, Stef Kamil Carlens en nieuw talent als het Nederlandse Goldband, DIRK., Willy Organ en Portland. De reeks start op vrijdag 18 september met STAKE en Mother. De postmetalband uit Oostende met Tuur en Toon Soete en Lynn Claus werkt op een eerste langspeelplaat. Ticketverkoop loopt online via www.dezwerver.be en dit vanaf 29 augustus.

Ook Cultuurstek Middelkerke verhuist van De Branding naar de tent op het Leffingeleurenplein. Master of Ceremony Maaike Cafmeyer brengt vrijdag 25 september vier mystery comedians mee voor een Secret Comedy Night. Daarnaast mixt Zoe Bizoe humor en sensualiteit tot een unieke cocktail op 26 september. Meneer Beer van Theater Tieret komt op reis naar Leffinge voor een uniek familieoptreden op 27 september en Jean Blaute en Jan De Smet knallen de nummers van Drs. P door de boxen op 3 oktober. Ticketverkoop gaat online via www.cultuurstek.be vanaf 4 september en vanaf 7 september in De Branding.