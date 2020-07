Geen kwaad opzet bij dodelijke brand in Middelkerke Bart Boterman

10 juli 2020

15u48 0 Middelkerke Bij de zware uitslaande brand in residentie Residhotel in Middelkerke van afgelopen maandag, waarbij de 71-jarige bewoner Armand Demanet om het leven kwam, is geen kwaad opzet gemoeid. Dat kwam de aangestelde branddeskundige van het parket tot conclusie.

De brandweer werd maandag iets over 6 uur opgeroepen voor zware rookontwikkeling vanuit een appartement. Bij aankomst sloegen de vlammen uit het raam van het appartement op de eerste verdieping. Acht andere bewoners werden geëvacueerd. De brandweer bluste de uitslaande brand in het appartement op de eerste verdieping, maar trof het verkoolde lichaam van bewoner Armand Demanet aan in de zetel. De andere appartementen werden gevrijwaard.

Het parket stelde een deskundige aan om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Die kwam tot de conclusie dat er geen sporen zijn van inmenging van een derde. Er is dus geen kwaad opzet gemoeid met de brand. Alles wijst in de richting van een accidentele oorzaak. Wat de brand precies veroorzaakte, viel echter niet meer vast te stellen.