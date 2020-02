Florine Decock staalt met haar 104 lentes Timmy Van Assche

18 februari 2020

16u58 0 Middelkerke In woonzorgcentrum Westduin in Westende werd de verjaardag van Florine Decock uitgebreid gevierd. De dame is zo maar eventjes 104 jaar geworden.

Florine werd op 18 februari 1916 geboren in Roesbrugge, nabij Poperinge. Na de oorlog trekt het gezin naar Leke, bij Diksmuide, waar haar ouders een kapsalon uitbaatten. Samen met haar man Marcel Lecompte woonde ze in Veurne tot na de Tweede Wereldoorlog. Het koppel krijgt samen uiteindelijk zeven kinderen. Op aanraden van haar moeder belandden Florine en Marcel in Middelkerke, waar ze samen een immokantoor hadden. Haar man werkte bijvoorbeeld samen met architect Vereycke, die onder meer het oude casino en de oude sporthal van Middelkerke tekende. Florine blijft verder werken tot haar pensioen in 1973.

“Reizen was één van mijn passies. Zo was er eens een rijke Arabier, die me wou kopen voor twaalf kamelen", lacht Florine hartelijk. “Mijn geheim om 104 jaar te worden? Veel werken, je goed verzorgen en weinig ziek zijn, en lekker eten en drinken.” In Westduin houdt ze naar eigen zeggen van een goeie koffieklets met een gebakje, een partijtje ‘trou madame’, quizzen of sjoelen. De verjaardag werd uitgebreid gevierd met een bezoek van het Middelkerkse schepencollege en lekkere pannenkoekenslag.