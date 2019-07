Fietsster (22) kritiek na aanrijding door onoplettende bestuurster Bart Boterman

09 juli 2019

13u59 0 Middelkerke Een 22-jarige vrouw uit Nieuwpoort verkeert in kritieke toestand na een ongeval met haar fiets dinsdagmorgen in de Nieuwpoortlaan in Lombardsijde, een deelgemeente van Middelkerke. Het slachtoffer werd rond 10.40 uur achteraan aangereden door een auto en liep een schedelfractuur op.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het tankstation PMO. De jonge vrouw reed met haar fiets in de richting van Nieuwpoort, net zoals de wagen die haar heeft gegrepen. Door de klap kwam ze op de sporen van het voormalige traject van de kusttram terecht. Slachtoffer K.D. was er erg aan toe en getuigen verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten. “De aanrijdster, een 65-jarige vrouw uit Moeskroen, was in shock en zette haar voertuig verderop aan de kant. De vrouw beweerde dat ze de fietsster niet had opgemerkt. Ze legde een negatieve ademtest af”, zegt commissaris Frank Delva van de lokale politie Middelkerke.

De fietsster was bewusteloos en werd ter plaatse verzorgd door de ambulanciers en de MUG. “De vrouw werd in kritieke toestand naar het AZ West in Veurne overgebracht. Voorlopig blijft haar toestand ongewijzigd”, aldus commissaris Delva. De politie van Middelkerke deed de nodige vaststellingen en lichtte het parket in. “Ook de dienst slachtofferhulp van de lokale politie Westkust is ingeschakeld om de familie van het slachtoffer op de hoogte te brengen”, besluit de commissaris.