Fietser (57) loopt open beenbreuk op door ongeval met vrachtwagen Bart Boterman

01 april 2020

13u59 0 Middelkerke In Leffinge is woensdagvoormiddag een 57-jarige fietser zwaargewond geraakt door een aanrijding met een vrachtwagen. De man liep een open beenbreuk op en werd naar het Az Damiaanziekenhuis in Oostende overgebracht.

Het ongeval gebeurde rond 11.20 uur op het kruispunt van de Fleriskotstraat en de Hogedijkweg. Slachtoffer J.D. (57) uit Oostende kwam met het been onder een wiel van de vrachtwagen terecht. De man verkeert volgens de politie niet in levensgevaar, maar is er gezien de omstandigheden wel erg aan toe. Vrachtwagenchauffeur P.V. (62) uit Brugge, die voor de Middelkerkse firma Norré-Behaegel rijdt, legde een negatieve ademtest af. De oorzaak van het ongeval zou onoplettendheid zijn geweest. De politie deed de vaststellingen.