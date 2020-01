Extra voorstelling van Leonard Cohen-tribute in kerk van Sint-Pieters-Kapelle Timmy Van Assche

14 januari 2020

15u58 0 Middelkerke Door de grote vraag naar tickets komt er een tweede voorstelling van ‘Sophia Ammann plays Leonard Cohen’ in de kerk van de Middelkerkse deelgemeente.

Midden december stelde de vzw De Zwerver een opvallend optreden voor van de Belgische zangers Sophia Ammann, die ook Canadese roots heeft. De kerk van Sint-Pieters-Kapelle vormt het mooie decor. Samen met Jon Birdsong en Joppe Tanghe brengt ze op zondag 9 februari om 17 uur een tribute aan Leonard Cohen, met een eigen interpretatie van de intussen overleden zanger. De voorstelling was echter in een mum van tijd uitverkocht en de vraag naar tickets bleef aanhouden, waardoor de organisatoren nu een tweede show inlassen. Die vindt ook plaats op zondag 9 februari in de kerk, maar dan om 14 uur. Tickets in voorverkoop kosten 12 euro. Alle info: www.dezwerver.be.