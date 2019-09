Ex-raadslid dient bezwaar in tegen nieuw zwembad, wel infomoment over nieuw bad op 30 september Timmy Van Assche

14u26 3 Middelkerke Op maandag 30 september organiseert het gemeentebestuur een infomoment over het nieuwe zwembad op de site van het sportpark De Krokodiel. Tegen het eind van dit kalenderjaar zouden de bouwwerken moeten starten. ‘Zouden’, want intussen raakte bekend dat er één bezwaar is ingediend tegen de bouw van het nieuwe bad en dat kan de timing vertragen.

Zoals voor veel opvallende plannen organiseert het gemeentebestuur een infodag om betrokkenen in te lichten over het verloop van de werken en het project. “Op de infodag worden de omwonenden en de sportclubs uitgenodigd, maar deze gelegenheid is ook toegankelijk voor iedereen. Het infomoment start die maandag om 19 uur in centrum De Branding”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. Het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal worden belangrijke elementen in het sportpark De Krokodiel. Het sportpark krijgt naast nieuwe indoorfaciliteiten ook een reeks originele outdoor sportfaciliteiten, allen passend in het duinenlandschap. De Vita-groep zal beide complexen bouwen. Jaarlijks betaalt het gemeentebestuur daarvoor een vergoeding voor de bouw en de uitbating van het zwembad. Samen met de bouw van de nieuwe sporthal bedraagt die vergoeding ongeveer 1,5 miljoen euro per jaar.

“Pesterijen”

Intussen is één bezwaar ingediend tegen de bouw van het nieuwe zwembad en dan nog door ex-gemeenteraadslid Danny Vanden Broucke en uitbater van de tennisclub op het sportpark. Zijn bezwaar moet door de provinciale deputatie behandeld worden. Dedecker maakt zich echter sterk dat de bezwaren “makkelijk weerlegd kunnen worden”, zo zegt de burgemeester. “De bezwaren zijn onder meer de grootte van de site en de uitweg naar de Duinenweg. We zien de bezwaren echter als een chantagemiddel en pesterijen. We vroegen Vanden Broucke om zijn site net te houden en nodigden hem uit voor een constructief gesprek. Daarop stuurde hij advocaten en een deurwaarder. Zijn erfpacht loopt nog tot 2030 en hij moet simpelweg orde op zaken stellen. Vanden Broucke wil daar weg, maar tegen een belachelijk hoge prijs. Daar doen wij niet aan mee.”