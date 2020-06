Ex-kinesist houdt verhaal van wettige zelfverdediging bij doodslag op Miriam niet langer vol: “Hij zal z’n verantwoordelijkheid nemen” Siebe De Voogt

12 juni 2020

17u08 4 Middelkerke Op de eerste dag van het assisenproces tegen Op de eerste dag van het assisenproces tegen ex-kinesist Emmanuël Van Den Steen (70) uit Middelkerke heeft zijn advocaat Kris Vincke kort het woord gericht tot de volksjury. Hij gaf aan dat zijn cliënt het verweer van de wettige zelfverdediging niet langer zal volhouden. “Emmanuël zal z’n verantwoordelijkheid nemen voor de dood van Miriam”, klonk het.

Tijdens z’n verschillende verhoren doorheen het onderzoek gaf Emmanuël Van Den Steen aan dat hij z'n vriendin Miriam Van Poel die bewuste 13 oktober 2017 doodstak uit wettige zelfverdediging. “Het is als een trouwe hond die je eten geeft, die razend wordt en je bijt. Dan verweer je jezelf ook en doe je iets tot het stopt”, klonk het uit de mond van de voormalige kinesist. Na het voorlezen van de akte van beschuldiging vrijdag gaf zijn advocaat Kris Vincke echter aan dat z'n cliënt dat verhaal niet langer zal volhouden. “Zover zullen we het niet drijven”, stelde de strafpleiter. “Emmanuël zal z’n verantwoordelijkheid voor de dood van Miriam nemen.”

Ook Jef Vermassen, de advocaat van de nabestaanden, richtte zich al even tot de volksjury. “Wij willen gerechtigheid”, klonk het. “We willen hier hulde brengen aan Miriam en opkomen voor haar, zodat de waarheid naar boven mag komen. We weten niet wat er die avond juist gebeurd is. Mijn cliënten willen eindelijk de waarheid kennen. Hoe is die ruzie ontstaan? En heeft hun moeder en grootmoeder nog afgezien? Dat willen ze graag op het einde van het proces weten.” Maandag wordt het proces verdergezet met het verhoor van de beschuldigde. Een arrest volgt wellicht vrijdag.