Euro Shop voor rechter door verkoop van namaakspullen Bart Boterman

04 oktober 2019

16u38 16 Middelkerke Winkelketen Euro Shop moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor de verkoop van namaakspullen. Het gaat onder meer gepatenteerde Eames-stoelen en auto-accessoires. Euro Shop is eigendom van de familie Kerckhof, die op plaats 62 bekleedt op de website derijkstebelgen.be . De rechtszaak in Veurne werd meteen uitgesteld naar 7 februari.

De namaak kwam aan het licht door controles van de FOD Economie in filialen in Middelkerke en Veldegem. De inspecteurs stootten onder meer op nagemaakte prullaria van bekende automerken zoals stickers, emblemen voor velgen, sleutelhangers en autotapijten. In alle filialen samen (Kortrijk, Roeselare, Maldegem, Doornik, Sint-Niklaas, Veldegem en Middelkerke) gaat het om honderdduizenden stuks. Daarnaast bleken er ook fake designerstoelen van Eames te koop.

Zowel zaakvoerder Daniël Kerckhof (82), de Euro-Shop filialen en de moedermaatschappij ESBELD zijn gedagvaard voor de Veurnse rechtbank. Ook de leverancier van de autotapijten, een man uit Meulebeke, moest zich verantwoorden. De zaak kwam vrijdag voor de correctionele rechter maar werd naar 7 februari uitgesteld door conclusietermijnen. Voorlopig stelden geen enkel nagemaakt merk zich burgerlijke partij.

Groot vermogen

De familie Kerckhof stichtte Euro Shop in 1965, met Daniël Kerckhof als boegbeeld. Daarnaast heeft de firma een enorm patrimonium aan vastgoed, waaronder 200 winkelcomplexen in heel België. Volgens derijkstebelgen.be wordt het vermogen geschat op 353 miljoen euro, goed voor een 62ste plaats in de lijst van de rijkste belgen.