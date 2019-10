Exclusief voor abonnees Ereteken voor Middelkerkenaar die bestuurder uit kanaal redde. “Ik ben blij: Luc moet niet alleen van mij horen dat hij een échte held is” Timmy Van Assche en Bart Boterman

17 oktober 2019

19u34 0 Middelkerke Luc Cicou (57) is tijdens de gemeenteraad van Middelkerke gehuldigd als held, met een diploma van het Carnegie Hero Fund. Hij redde in januari 2018 Oostendenaar Valère Vansteene (62) van de verdrinking. “ Ik ben later bij Luc langsgeweest, om te vertellen dat ik opnieuw positief naar het leven kan kijken. We stonden toen samen in tranen”, zegt Valère.

Eerst even terug naar 11 januari vorig jaar. Valère, werknemer bij DAB Vloot, was op die koude winterochtend met zijn Nissan Qashqai op weg naar een scheepswerf in de Bargestraat, langs het kanaal Oostende-Brugge in industriezone Plassendale. Het was pikdonker en de potdichte mist maakte het dan ook erg gevaarlijk autorijden. Om 7 uur sloeg het noodlot toe. In de Bargestraat, die uitkomt op het kanaal, merkte Valère een bochtje niet op. “Ik was daar toen nog maar een paar keer langsgereden”, vertelde Valère destijds.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen