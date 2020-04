Er komt geen trajectcontrole op de Middelkerkse gewestwegen Timmy Van Assche

18 april 2020

15u29 0 Middelkerke Het gemeentebestuur werkt niet mee aan de installatie van trajectcontrole op gewestwegen die door de gemeente lopen. “De politieadministratie zit op haar limiet van het aantal te verwerken snelheidsbekeuringen”, zo laat het schepencollege noteren.

Een verrassing is deze positie van het gemeentebestuur niet. Al in februari liet burgemeester Jean-Marie Dedecker zich negatief uit op trajectcontroles op de E40. En nu is ook zeker dat er geen extra controles komen langs de gewestwegen. “Onlangs investeerde de lokale politiezone in nieuwe mobiele controleapparatuur. Samen met de bestaande vaste flitspaal, moet dit volstaan om voldoende snelheidscontroles uit te voeren”, oppert de gemeente nu. “Waar het gemeentebestuur in de toekomst wel op inzet, zijn de zogenaamde ANPR-camera’s. De nummerplaatherkenning zorgt voor betere controle van verschillende mobiliteitsproblemen en overlast. Denk maar aan de toegang tot de zeedijk of het negeren van de weg code met alle gevaren tot gevolg. De bediening en de verwerking van die camera’s rust ook op de schouders van het lokale politiekorps.” In de toekomst hoopt Middelkerke misschien meer technische mogelijkheden te krijgen om de camerabewaking te beheren.

De lokale politie van Middelkerke zet vooral in op mobiele snelheidscontroles. Zo waren er vorig jaar 13.856 overtredingen. De enige flitspaal in de gemeente registreert al drie jaar op rij een stijgend aantal snelheidsovertredingen. De 5.297 overtredingen van 2019 zijn bijna een verdubbeling in vergelijking met 2017.