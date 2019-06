Emeritus hoogleraar Georges Allaert nieuwe voorzitter van gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Timmy Van Assche

13 juni 2019

22u24 0 Middelkerke Emeritus professor Georges Allaert (70) is de nieuwe voorzitter van de GECORO, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. “Hij is een man met een visie en een mening”, is burgemeester Jean-Marie Dedecker opgetogen over zijn komst.

In het zog van de gemeenteraadsverkiezing krijgen heel wat gemeentelijke adviesorganen een nieuwe samenstelling, zo ook de GECORO. Die adviseert en beoordeelt alle dossiers die betrekking hebben op ruimtelijke ordening en stedenbouw. “Democratische controle is in dit sleuteldomein enorm belangrijk. Zo zetelen er naast acht deskundigen ook nog zes vertegenwoordigers uit belangrijke socio-economische domeinen: de werkgever- en werknemersorganisaties, toerisme -en landbouwsector en milieuverenigingen. Om belangenconflicten te vermijden zijn veel leden van de GECORO niet in Middelkerke gevestigd”, laat burgemeester Dedecker weten. “Het gemeentebestuur is vooral blij met de aanstelling van emeritus hoogleraar Georges Allaert als voorzitter van de GECORO. Allaert is een gerespecteerd expert in ruimtelijke planning en stedenbouw. Hij was jarenlang actief als wetenschappelijk onderzoeker en hoogleraar bij Universiteit Gent en lag onder meer aan de basis van de gewestplannen. Hij is nog steeds een veelgevraagde opiniemaker over ruimtelijke onderwerpen. Hij heeft een duidelijke visie en mening - net als ik”, knipoogt Dedecker. Noëlla Wauters wordt ondervoorzitter. “Met haar jarenlange expertise in de vastgoedsector zal ook zij een waardevolle rol kunnen spelen in deze commissie”, aldus nog Dedecker.

In de komende jaren staan heel wat belangrijke stedenbouwkundige en ruimtelijke dossiers op de agenda in Middelkerke. “Het gemeentebestuur wil de aanwezige expertise binnen de GECORO ten volle benutten om zich voor realisaties zoals het casino, het herstelplan voor Westende-Bad of de toeristische ontsluiting van de E40 optimaal te laten adviseren.”