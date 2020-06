Elektriciteitskasten in hip jasje met streetartproject ‘Tour Elentrik’ Timmy Van Assche

24 juni 2020

18u19 0 Middelkerke Ook Middelkerke springt op de kar van de ‘streetart’ en alternatieve kunst op het publiek domein. De komende drie jaar worden dertig verschillende elektriciteitskastjes in een kunstzinnig jasje gestopt.

Haast iedereen loopt de saai uitziende grijze elektriciteitsbakken zomaar voorbij. Voor kunstenaars zijn ze al langer een gedroomd canvas om met verf en graffiti aan de slag te gaan. “We willen met deze kleine ‘spielereitjes’ het straatbeeld opwaarderen, zodat mensen trots zijn op de elektriciteitskastje in hun straat en passanten een glimlach op hun gezicht toveren”, geeft Bram Opstaele van de dienst Evenementen mee. Via een fiets- en wandelroute kan je dan de kastjes bezichtigen. In de komende twee jaar zullen ook scholen en lokale kunstenaars kastjes onder handen nemen.

Deze 10 elektriciteitskastjes worden dit jaar beschilderd:

1. Ingang Normandpark, Kleine Kerkweg.

2. Toerismekantoor De Oude Post, Joseph Casselaan 1.

3. Warandetoren, Louis Logierlaan 51.

4. Caterpillar en Flatbed trailer, Zeedijk 303.

5. Rotonde, Pluvierstraat ter hoogte van de glasbol.

6. Portiekenplein, Oorlogsinvalidenlaan 4.

7. Surfclub De Kwinte, Koning Ridderdijk 100.

8. Hotel St Laureins, Koning Ridderdijk / Strandlaan.

9. Spermaliehoeve, Brugsesteenweg 41.

10. Zijkant toerismekantoor Oude Post, Paul de Smet de Naeyerstraat.