Eindejaar in Middelkerke: dit valt er te beleven Timmy Van Assche

16 december 2019

18u30 0 Middelkerke Tijdens de eindejaarsperiode valt er in Middelkerke heel wat te beleven. Op het Marktplein is er de intussen bekende Eisbar, op het Epernayplein wordt het huis van de Kerstman geopend.

Eisbar moet vanaf 18 december een vurig warm en uiterst sfeervolle ontmoetingsplaats worden voor zowel vakantiegangers als inwoners, jong als oud. Je kan er terecht voor lekkere dranken en hapjes vanaf 11 uur. Tot en met zondag 5 januari staan er verschillende optredens en dj-sets op de agenda. Op 5 januari vindt ook de nieuwjaarsreceptie voor inwoners er plaats. Het is dan ook uitkijken naar de overdekte schaatspiste, nabij Eisbar. De piste is elke dag open van 11 tot 22 uur, op 24 december tot 18 uur. Een schaatsbeurt kost 6 euro, een 10-beurtenkaart kost 50 euro. Op zondagochtend 22 en 29 december mogen kinderen tot 12 jaar gratis de schaatsen aanbinden.

Een beetje verder, op het Epernayplein, heet de Kerstman iedereen welkom in zijn gezellige huis. Aan de kerstchalet kan je terecht voor een hapje en een drankje. Het huis is geopend van vrijdag 20 december tot zondag 5 januari en is dagelijks open van 10 tot 19 uur. De Kerstman himself is present tussen 21 en 24 december, telkens tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur.