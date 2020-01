Einde verhaal voor Onze-Lieve-Vrouweprocessie van Leffinge: “Alsmaar moeilijker om figuranten te vinden” Timmy Van Assche

16u07 4 Middelkerke De Onze-Lieve-Vrouweprocessie in Leffinge stopt ermee. Dat laat de voorzitter van de organiserende werkgroep weten. “Onze bestuursgroep wordt te oud, er komt te veel papierwerk bij kijken en het vinden van figuranten is alsmaar moeilijker”, zegt Ingrid Lava. “We willen nu in schoonheid eindigen na 31 mooie jaren.”

15 augustus stond bij veel liefhebbers met stip genoteerd. Dan trekt naar jaarlijkse gewoonte de Onze-Lieve-Vrouweprocessie door de straten van de Middelkerkse deelgemeente, waarbij het leven van Maria en haar rol als moeder van Jezus worden uitgebeeld. Figuranten dragen dan ook het beeld van Onze-Lieve-Vrouw mee. De processie werd pas in 1988 terug van onder het stof gehaald, naar aanleiding van het duizend jarig bestaan van Leffinge. Midden de jaren zestig werd de traditie stopgezet, al zou er in het dorp al sinds de twaalfde eeuw een goddelijke verering door de straten tjokken.

Minder kinderen

Maar aan het lokale processielied komt nu dus een eind. Ingrid Lava, al elf jaar voorzitter van de lokale werkgroep, legt uit waarom. “Er zijn verschillende redenen. Ten eerste is onze bestuursgroep te oud geworden. De meeste leden zijn tussen de zeventig en tachtig jaar. We hebben wel twee jongere bestuursleden, maar zij werken fulltime en kunnen niet alle verantwoordelijkheid op zich nemen. Ikzelf ben 67 jaar. Dat is op zich niet zo oud, maar het begint door te wegen om zoveel taken alleen te doen. Verleden jaar, bijvoorbeeld, ging ik van deur tot deur om mensen te overtuigen om mee te stappen - dat brengt ons bij het tweede probleem: het tekort aan figuranten. Elk jaar rekenen we op zo'n 140 deelnemers, maar het aandeel kinderen zit in dalende lijn. En om een concreet voorbeeld te geven: we hadden te weinig figuranten om voor soldaat te spelen. Zo liepen er naast Jezus amper twee in plaats van zes soldaten.”

Administratie

Ingrid verwijst ook naar de papiermolen die orde moet zijn. “Vroeger kreeg je een vergunning om de optocht te organiseren en dat was het. Nu komen er verzekeringen bij kijken, betalingen, afmetingen van de praalwagens, het beschrijven van de straten in ons parcours en ga zo maar door. Het wordt ons teveel.” Wat er met de kledij en zeven praalwagens moet gebeuren, is nog onduidelijk. “Al zijn de kloeke praalwagens 31 jaar geleden gebouwd met het oog op een eenmalige opvoering.”

“Ja, ik heb al tranen gelaten en nachten wakker gelegen", treurt Ingrid. “Maar we willen in schoonheid eindigen. We hebben ons 30-jarig bestaan gevierd en brachten vorig jaar onze 31ste optocht. Wie weet komen er binnen afzienbare tijd toch weer enkele jonge krachten de processie steunen. Trouwens, zou dat misschien iets voor jou zijn, meneer?", vraagt ze onze reporter.

Godelieveprocessie

Bij de buren van Gistel, waar de Godelieveprocessie al sinds 1459 plaatsvindt, herkennen ze de problemen van Ingrid Lava en co. “Eigenlijk winnen processies aan belangstelling, maar dan wel vanuit toeristisch aspect. De optocht in Leffinge is wel een stuk kleiner en niet zo oud als in Gistel, wat het moeilijker maakt om in de belangstelling te staan”, zegt voorzitter Toon Beelaerts. “Wij hebben ook het geluk te zijn erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed sinds 2017. Toch moeten ook wij elke eurocent in twee bijten en elke uitgave verantwoorden. De laatste drie jaar zijn er in Vlaanderen al een drietal processies stopgezet.” In Gistel stappen zowat duizend figuranten mee. “En ja, ook wij moeten soms wat probleempjes oplossen inzake het aantal figuranten, maar elk jaar komen we er wel uit, hoor. Het is spijtig dat ze er in Leffinge mee stoppen. Wij hebben met mensen van onze werkgroep daar al meegewandeld, en omgekeerd.” In Gistel plannen ze op zondag 12 juli trouwens een speciale editie van de processie, die de heilige Godelieve centraal zet. “Het is dan namelijk 950 jaar geleden dat Godelieve werd gewurgd. De groep die de moord uitbeeldt, zal een speciale rol toebedeeld krijgen. En we maken werk van nog wat mooie extra’s”, besluit Beelaerts positief.