Eind goed, al goed: brandweer redt koe uit gracht met hulp van takeldienst Siebe De Voogt & Bart Boterman

13 juli 2019

11u51 0 Middelkerke In Middelkerke is zaterdagvoormiddag een koe in een diepe gracht beland. De brandweer slaagde er met de hulp van een takeldienst in om het beest uit haar benarde positie te bevrijden.

De reddingsactie vond plaats naast een weiland tegenover meubelzaak Decotuin. Een koe begaf er zich iets te dicht tegen de gracht en schoof enkele meters dieper in het ondiepe water. De brandweer snelde ter plaatse, maar slaagde er niet in om het kolossale dier zelf op het droge te krijgen. Uiteindelijk kwam takeldienst Degrave de koe met een kraan uit de gracht liften. Het dier hield uiteindelijk geen verwondingen over aan haar avontuur. Ze stond snel opnieuw te grazen in de weide.