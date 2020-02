Eigenaar wietplantage betrapt, door geurhinder: “Hij verloor reukzin bij ongeval” Siebe De Voogt

20 februari 2020

14u13 0 Middelkerke Een 55-jarige Nederlander uit Middelkerke en z’n 40-jarige vrouw staan in de Brugse rechtbank terecht voor een cannabisplantage met 128 planten die twee jaar geleden in hun kelder werd aangetroffen. S.K. had naar eigen zeggen niet door dat hij z'n buren overlast bezorgde. “Hij verloor z'n reukzin bij een ongeval in de jaren 80”, verduidelijkte zijn advocaat.

Het onderzoek ging begin 2018 van start, toen de politie een brief kreeg van een anonieme schrijver. Hij deelde mee dat S.K. en z’n vrouw E.K. in hun rijwoning in Lombardsijde vermoedelijk cannabis teelden. Bij een huiszoeking in februari dat jaar troffen speurders effectief 128 cannabisplanten aan in de kelder van het gebouw. Volgens S.K. ging het om z'n eerste kweek, maar was hij van plan om twee keer planten te telen. Het parket vorderde voor de man een effectieve gevangenisstraf van 1 jaar. Voor z'n vrouw werd geen concrete straf gevraagd. “Mijn cliënten verkeerden in financiële problemen", pleitte advocaat Alain Coulier. “Hij vond op internet alles wat hij nodig had om een plantage op poten te zetten. Hij is een man met gouden handen. Normaal is dat een zegen, maar hier was het duidelijk een vloek. Hij had nooit door dat hij de buurt overlast bezorgde. Zijn reukzin is volledig verdwenen na een zwaar ongeval in de jaren 80.” De verdediging vroeg voor het koppel de opschorting van straf. Uitspraak op 19 maart.