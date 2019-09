Eerste testen met schaalmodel van autonoom binnenschip veelbelovend Leen Belpaeme

11 september 2019

17u17 0 Middelkerke Na maanden van testvaarten met een schaalmodel van een autonoom, dat wil zeggen onbemand en zelfsturend, binnenschip op de IJzer zijn De Vlaamse Waterweg, POM West-Vlaanderen en KU Leuven positief over de eerste resultaten.

Het autonoom vaartuig, de Cogge genaamd, werd in november voorgesteld en legde ondertussen meerdere keren succesvol testvaarten af van meerdere kilometers lang. Onderweg ontweek het schip succesvol meerdere statische obstakels. Hiervoor maakte het schip gebruik van zijn geavanceerde sensoren om de omgeving te observeren om het volledig traject zonder menselijke inbreng te navigeren. Om autonoom varen commercieel op grote schaal mogelijk te maken moeten er wel nog een aantal stappen gezet worden. “Gedetecteerde obstakels kan je momenteel niet aan de huidige digitale kaarten toevoegen, schepen kunnen die informatie ook niet onderling delen”, legt professor Peter Slaets van KU Leuven uit. “In een volgende fase wordt het autonoom schaalmodel getest in specifieke situaties zoals aanmeren of een sluis passeren. Daarna gaan we over tot proefvaarten met een schip van het type Spits. Het gebruikte schaalmodel is vijf meter lang, bedoeling is om deze technologie toe te passen op schepen van 38,5 meter lang met een vracht van 250 tot 400 ton, het equivalent van 10 tot 16 grote vrachtwagen.”

Veiligheid is momenteel een grote bezorgdheid. “We zijn vragende partij om een afgebakende testzone in te richten. Nu is het risico nog te groot om met een groot schip testen uit te voeren”, zegt professor Slaets.

(West-)Vlaanderen neemt met dit proefproject een pioniersrol op. Baanbrekend in dit project is het doorlopen van de volledige ontwerpcyclus, van mechanisch ontwerp en ontwikkeling software tot demonstratie van het autonoom vaartuig. “Innovaties met betrekking tot automatisering in de binnenvaart helpen de sector vooruit. Met het project Autonoom Varen in de Westhoek bieden we een veelbelovend toekomstperspectief aan om het gebruik van de kleine waterwegen in Vlaanderen te stimuleren”, aldus Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg.

Autonoom varen moet heel wat bedrijven uit de Westhoek een duurzamer alternatief voor transport via de weg bieden. Momenteel ontbreken in deze regio publieke overslaglocaties om goederen kortstondig te stockeren en over te laden. “POM West-Vlaanderen investeert samen met De Vlaamse Waterweg in de bouw van twee regionale overslaglocaties in Veurne en Diksmuide”, vult Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen aan.