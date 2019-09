Eerste steen van gloednieuwe basisschool Duinpieper gelegd Timmy Van Assche

10 september 2019

18u18 0 Middelkerke De eerste steen van de gloednieuwe gemeentelijke basisschool Duinpieper 2.0 is gelegd. Volgend schooljaar zouden de kinderen hun intrek moeten kunnen nemen in de nieuwbouw. “Dit is een katalysator voor Westende”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker).

Over de toekomst van het schoolgebouw op de hoek van de Duinenlaan en Henri Jasparlaan is al veel inkt gevloeid. Na vele jaren van overleg werd de oude school afgebroken en koos het gemeentebestuur voor een nieuwbouw. De nieuwe bestuursploeg stuurde de plannen van het vorige bestuur nog wat bij. In afwachting van de nieuwbouw volgen de ruim 130 kinderen van de Duinpieper les in centrum Calidris. Met een groots opgevat evenement werd het startschot gegeven voor de nieuwe gemeentelijke basisschool Duinpieper 2.0. De kinderen konden zich uitleven op verschillende spelletjes, er was randanimatie voorzien en alle genodigden werden op een drankje getrakteerd. Een belangrijke rol was weggelegd voor de kinderen van de school, die per klas hun gepersonaliseerde steen in een kruiwagen mochten leggen. Alle stenen krijgen ook een zichtbare plaats in de nieuwbouw.

“Ik wil eerlijkheidshalve zeggen dat wij geen voorstander waren van een sloop en nieuwbouw”, zegt burgemeester Dedecker. “Ik had liever de Calidris omgevormd tot school. Maar dat bleek praktisch niet haalbaar. Als je bovendien moet kiezen tussen een renovatie die 4 miljoen euro kost en een nieuwbouw van 5,3 miljoen euro, maar met 70 procent subsidies van de Vlaamse overheid, dan weet je het wel. Onderwijs is het fundament van onze gemeenschap. Leerkrachten doen bijvoorbeeld veel meer dan wat we denken, en zijn ook coach en vertrouwenspersoon van de kinderen. Deze nieuwe school kan een katalysator zijn voor heel Westende en jonge gezinnen aantrekken. Naast een constante beheersplanning op het gebied van infrastructuur, blijven we investeren in omkaderende maatregelen. Denk maar aan de onderwijscheques en tussenkomsten in schoolvervoer.” Schepen van onderwijs Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker) beaamt. “Ik ben zowel trots als opgelucht. In de planfase werden we met heel wat moeilijke keuzes geconfronteerd. Toen we met onze ploeg het dossier overnamen van het vorige gemeentebestuur, konden we essentiële keuzes maken die leiden tot dit duurzame en eigentijdse gebouw.” Schooldirecteur Patricia Hauweele besluit. “In het nieuwe schoolgebouw is er niet alleen ruimte voor creativiteit, maar ook voor beweging, techniek en muziek. Een groene speelplaats moet er mee voor zorgen dat we het best mogelijke onderwijs aan de kinderen kunnen bieden.” Ook verenigingen kunnen van de schoollokalen gebruik maken. Tegen de eindejaarsperiode zouden de fundamenten en ruwbouw er moeten staan. Het gemeentebestuur hoopt dat de kinderen volgend schooljaar al hun intrek kunnen nemen in de nieuwbouw.