Eerste steen gelegd van nieuwe zwembad en sportcomplex: “Dit is een sleutelproject voor Middelkerke” Timmy Van Assche

13 oktober 2020

15u00 1 Middelkerke De bouwwerken van de nieuwe sportsite Vita Krokodiel - zwembad en (outdoor) sportcomplex - is uit de startblokken geschoten. Tussen de Duinenweg en Westendelaan, langs de Lisdoddestraat, mochten burgemeester Dedecker en schepen Dierendonck de eerste steen neerleggen. “We kunnen het belang van dit project niet genoeg benadrukken. De prachtige accomodatie is een hefboom voor de vele Middelkerkse sportclubs”, zegt de schepen.

Vita Krokodiel, dat is de verzamelnaam voor drie nieuwe en moderne sportfuncties: een zwembad, sporthal en outdoor sportcomplex. Qua ontwerp gaat de site volledig op in het omliggende duinenlandschap. “Samen met het Nederlandse architectenbureau Slangen & Koenis integreren we het complex door het gebruik van groene ‘taluds’ of hellingen", zegt Bartje Vereecken van Vita Groep, ontwikkelaar van zwembad- en sportinfrastructuur. “Verdeeld over drie etages betvat Vita Krokodiel naast een zwe- en recreatiegedeelte ook een ruime wellness, polyvalente zaal, sport- en evenementenhal en horecaruimte.”

Zwembad

Blikvanger is vooreerst het nieuwe zwembad. “Het competitiebad is 25 op 16 meter groot en krijgt zes wedstrijdbanen van nog eens 2 meter diep. Een beweegbare bodem over de volledige lengte van twee banen kan tot 30 centimeter onder het wateroppervlak opgetrokken worden. Da’s handig bij zwemlessen voor kleine kinderen”, vervolgt Vereecken. Ook het instructiebad van 12,5 op 8 meter krijgt een beweegbare bodem die tot 3 meter kan zakken. Vooral de lokale duikclub was hier vragende partij. Een tribune biedt plaats aan 120 toeschouwers. Er komt ook een familieglijbaan, kleuter- en peuterpark met tal van gekke en leuke speelelementen. Voor de oudere bezoekers klinkt een bezoek aan de nieuwe wellnessruimte met infraroodcabine, whirlpool en sauna dan weer aantrekkelijk. “Wat het zwembad pas echt uniek maakt, is dat er beelden, zoals vissen, kunnen geprojecteerd worden op de opgetrokken zwembadbodem. Dat is een primeur voor België”, verrast Vereecken nog.

Sporthal

Ondergronds komt een nieuwe sporthal van 7 meter hoog en met een oppervlakte van 44 op 32 meter. Daarbij horen twee tennisterreinen, drie basketvelden, nog eens drie volleybalterreinen en tien badmintonvelden. Er is ook ruimte voor zaalvoetbal. Hier komt een tribune voor 200 toeschouwers. Speciale matten moeten de sporthal ook kunnen omtoveren tot een evenementenhal. Een fitnessruimte met twee verdiepingen en 700 vierkante meter maakt het geheel af.

Duurzaam

Het volledige complex moet ook symbool staan voor duurzaamheid met onder andere een ecologisch dak, warmtepompen en grote glaspartijen. Opgevangen regenwater dient als spoelwater voor toiletten. Er zal ook warmte herwonnen worden uit het spoelwater van douches en zwembadfilters, geven de projectontwikkelaars mee. Het nieuwe project omvat ook een horecaruimte die in verbinding staat met het zwembad en de sporthal. De uitbating is goed voor maar liefst 260 vierkante meter en heeft ook een terras van 115 vierkante meter, goed voor 120 mogelijke couverts. “De vacature voor de uitbating van deze brasserie is intussen geopend.”

Sleutelproject

“We kunnen het belang van dit project voor Middelkerke niet genoeg benadrukken", zegt schepen Dierendonck, die samen met burgemeester Jean-Marie Dedecker de eerste steen mocht neerleggen. “Onze gemeente heeft een rijke sportgeschiedenis en tal van bloeiende verenigingen en clubs. We gaan er prat op dat we met deze ontwikkeling onze gemeente een prachtig, nieuw duinenpark bezorgen, vooral dankzij de opname van de voormalige radiosite van de Hector Verhaeghelaan in de projectzone. Zo creëren we een groene corridor tussen Middelkerke, de zeedijk en Vita Krokodiel. De realisatie opent perspectieven voor specifieke evenementen, maar het zal eerst en vooral ten goede komen aan onze lokale sportverenigingen. Zij krijgen prachtige accommodatie die een hefboom kan betekenen voor hun werking en ledenaantal. We garanderen dat we alle sportverenigingen deftig kunnen onderbrengen.” Het project betekent ook de aanwerving van zo'n 15 medewerkers.

Zomer 2021

In een ideale wereld mogen de eerste zwemmers op 1 juli 2021 hun Speedo aantrekken. Middelkerke betaalt 1,5 miljoen euro per jaar als exploitatievergoeding voor Vita Krokodiel. Voor de medefinanciering van dit project rekent het gemeentebestuur op de steun van Sport Vlaanderen, die 1 miljoen euro subsidieert. De provincie West-Vlaanderen subsidieert 100.000 in kader van hun duurzaamheidsprogramma voor openbare projecten. De bouw kost zowat 20 miljoen euro. Het oude zwembad zal in de toekomst worden omgevormd tot nieuw gemeentehuis.