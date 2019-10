Eerste ‘Herfstsprokkeltocht’ bij lokale handelaars kent veel succes: lekker fruit, snoep en ‘goodies’ voor 400 leerlingen

Timmy Van Assche

25 oktober 2019

16u11 1 Middelkerke Na net geen twee drukke schoolmaanden start ook voor de Middelkerkse scholen de herfstvakantie - eindelijk! De 400 deelnemende leerlingen aan de eerste ‘Herfstsprokkeltocht’ beginnen hun vakantie met een zakje lekkers en leuks dankzij de Middelkerkse handelaars.

Het concept is simpel: verspreid over alle Middelkerkse deelgemeenten stappen leerlingen onder begeleiding langs lokale handelaars. De kinderen vullen hun rugzakje met lekker fruit, snoep of leuke ‘goodies’ toegestopt door de deelnemende winkels. “De eerste editie van de ‘Herfstsprokkeltocht’ is een succes. Alle basisscholen doen mee en 65 handelaars staan buiten met een standje. In Slijpe krijgen de kinderen lekkere soep of fruit op de speelplaats”, laat schepen van lokale economie Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker) verstaan.

Enthousiaste handelaars

“Ik ben érg blij met de grote respons van onze handelaars”, vervolgt Lejaeghere. “Onze lokale handel is erg divers, biedt kwaliteit en zit dicht bij de mensen. Het is belangrijk om jonge gezinnen en kinderen persoonlijk in contact te brengen met het aanbod van de lokale winkeliers. Ik kreeg meteen de volledige medewerking van alle schooldirecties in onze gemeente. Als bedanking krijgen alle kinderen een gepersonaliseerde tas om hun goodies in te stoppen. Zo sturen we de kinderen voldaan met vakantie”, glundert de schepen.

Vitamientjes tegen de koude

Marie-Christine Catrysse is al jaren de ‘apothekeresse’ van Westende-Dorp. “Ik juich dit initiatief zeker toe. De koude maanden komen eraan, dus ik geef de kinderen graag een vitamientje voor een grotere weerstand tegen stoute virussen of bacteriën.” Het zakje van de kleine Chloé (10) zit dan weer boordevol snoep. “Hopelijk heb ik geen tandpijn in de vakantie”, lacht de leerling van het Sint-Lutgardisinstituut van Westende.