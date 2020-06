Eerste expo in Villa Les Zéphyrs doet je turen naar hedendaagse kunst

Timmy Van Assche

16 juni 2020

18u30 0 Middelkerke In Villa Les Zéphyrs in Westende wordt tot 2 oktober uitgepakt met ‘Hedendaagse kunst in de huiselijke sfeer van weleer’. De tentoonstelling staat onder leiding van curator Els Wuyts en zal werken bevatten van onder meer Elodie Antoine, Peter Depelchin en Nick Ervinck.

Villa Les Zéphyrs heeft een nieuwe functie en werd omgebouwd tot een cultuurhuis. “De huiselijke sfeer in het huis creëert een fantastische ruimte om kleinschalige, maar cultureel hoogstaande tentoonstellingen te houden”, verwoordt cultuurschepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker).

De eerste expo in het huis wordt door Els Wuyts gecurateerd. Ze is het best gekend als cocurator van de Triënnale van Brugge. “Voor deze tentoonstelling in Les Zéphyrs selecteerde ze meerdere werken van Belgische kunstenaars die het kleine museum een verfrissende injectie moet geven. Ze zijn er werken van Elodie Antoine, Lisette de Greeuw, Peter Depelchin, Sarah De Vos, Nick Ervinck, Caroline Van den Eynden en Peter Waterschoot”, zegt Van Muysewinkel.

Bubbel

Wie de tentoonstelling wil bezoeken, moet dit doen met zijn eigen persoonlijke bubbel. Je reserveert een tijdslot van 45 min en dan krijg je het ‘kot’ voor jou alleen om de tentoonstelling in alle rust te bezoeken.

Wandeling

Elke dinsdag van juni tot september kan je in de voormiddag van 10 tot 12 uur of op afspraak deelnemen aan een gegidste rondleiding in de villa en expo. Als toetje is een wandeling naar de kunstwerken in het kunstpark ter hoogte van Grand Hotel Bellevue mooi meegenomen. Deelname bedraagt 5 euro, plaatsen zijn beperkt.

Alle info en inschrijvingen: toerisme@middelkerke.be.