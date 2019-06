Eerste belle-époque-evenement valt in de smaak: Carrousel krijgt vervolg Timmy Van Assche

10 juni 2019

13u31 0 Middelkerke Ter vervanging van het Visweekend is voor de eerste keer ‘Carrousel’ georganiseerd, een feest dat de jaren twintig en belle époque terug tot leven moest brengen. “De weergoden waren ons niet altijd gunstig gezind, maar de sfeer zat wel goed", blikt schepen Tom Dedecker (Lijst Dedecker) terug.

Na zowat 35 jaar werd de organisatie van het Visweekend stopgezet en koos het gemeentebestuur voor een nieuw evenement met Carrousel. Met muziekgroepjes, draaiorgels, accordeonisten, oldtimers en - natuurlijk - een carrousel of draaimolen werd de sfeer van de belle époqueperiode opnieuw opgehaald. “We mogen terugblikken op een geslaagde eerste editie, al hadden we het weer niet mee”, vertelt Dedecker. “Zo moesten we de brocantemarkt op de Koning Ridderijk afgelasten door de veel te sterke wind. Ook in de zijstraten speelde de wind ons wat parten. Op zondag was het weer stukken beter en was het genieten geblazen met onder meer een modeshow en leuke potje retrotennis. Qua sfeer en invulling zat het evenement alvast heel goed. Zo liepen er heel wat mensen verkleed rond. Het vroegere Visweekend had uitstraling verloren en weinig handelaars namen nog aan dat evenement deel. Voor Carrousel was het enthousiasme alvast groot en we zijn dan ook vastberaden om hier de komende jaren op voort te bouwen."