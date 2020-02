Een rustige zondagavond... Even een boekje lenen in Bib XL: ruim 80 uur per week open, ook als er geen personeel is Timmy Van Assche

28 februari 2020

13u49 0 Middelkerke De bibliotheek van Middelkerke verandert vanaf zondag in een ‘Bib XL’. Zelfs als er geen personeel meer aanwezig is, kan je er dankzij een badge boeken lenen. Ruim 80 uur per week, ook op zon- en feestdagen: da’s een unicum voor ons land. In de nieuwe creatieruimte vind je dan weer een 3D-printer.

Ja, in Middelkerke worden er nog boeken en andere media ontleend. Opvallend: het aantal uitleningen in de gemeente steeg zelfs van 128.000 stuks in 2018 naar 140.000 in 2019. Die cijfers gaan in tegen de nationale trend. Het gemeentebestuur vond het dus meer dan de moeite om te investeren in zijn bibliotheek in de Populierenlaan. “Onze doelstelling is om de werkingen van de bibliotheek, het cultureel centrum en de cultuurzaal in Leffinge beter op elkaar af te stemmen", begint schepen van Cultuur Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker). “Onze bib was overigens een van de eerste bibliotheken in de regio die evolueerde van boeken en cd’s uitlenen naar een kenniscentrum voor bredere maatschappelijke domeinen met lezingen, educatieve projecten en andere publieksacties. Die trend zetten we nu dus door.”

Elke dag open van 10 tot 22 uur

De belangrijkste nieuwigheid is het concept van ‘open library’. “Daarbij is de bibliotheek voor houders van een badge iedere dag toegankelijk van 10 tot 22 uur, ook op zon- en feestdagen. De openingsuren stijgen daardoor van 30 uur naar meer dan 80 uur per week. Wie na een intakegesprek toegelaten wordt in het systeem, krijgt geautomatiseerde toegang via de identiteitskaart. Ook tweedeverblijvers zullen - als ze aan de voorwaarden voldoen - van deze service gebruik kunnen maken”, zegt bibliothecaris Erwin Vermeiren.

“Een zevental camera’s houdt een oogje in het zeil. Ook al is er dan geen personeel aanwezig, je kan in alle veiligheid je verrichtingen doen wanneer dat het best past, zoals boeken lenen, maar ook gebruik van computers. Die toegangsrechten krijg je na een gesprek en een registratie in het systeem van de Bib XL. Er worden daarvoor registratiesessies georganiseerd.”

Dit systeem is uniek in de provincie en na het Limburgse Bree is Middelkerke pas de tweede in ons land met dit ‘open library’-concept. In Middelkerke zijn de openingsuren zelfs nog ruimer. “In Scandinavië zijn er zowat 800 bibliotheken met dit principe”, zegt Vermeiren. Het systeem wordt ook nog geëvalueerd. Voor de aankoop van onder meer gepaste software en camera’s trekt de gemeente 25.000 euro uit. Voor alle duidelijkheid: ook de bestaande bemande openingsuren blijven.

Andere inrichting

Speerpunt twee: ook de bibliotheekruimte zelf wordt opgefrist. “De bovenverdieping wordt functioneler, meer open en toegankelijker. Boekenkasten staan bijvoorbeeld op wieltjes, waardoor we de ruimtes makkelijk kunnen aanpassen aan activiteiten. Ook het meubilair werd opgefrist”, duidt de schepen. Voor de nieuwe inrichting werd nog eens 40.000 euro uitgetrokken.

3D-printer

Als slotakkoord is ook een ‘maker space’ of creatieruimte voorgesteld. “Scholieren en andere bibliotheekbezoekers kunnen bijvoorbeeld aan de slag met een kwalitatieve 3D-printer en eenvoudige programmeervoorzieningen. Je kan ook labels en logo’s maken en drukken - vandaar ook bijvoorbeeld een strijkplank in de ‘maker space’. Op die manier willen we nog meer jongeren naar de bibliotheek lokken."

Op zondag 1 maart kan iedereen tussen 13 en 16 uur kennismaken met alle vernieuwingen tijdens een open activiteit.

Trefpunten

De gemeente voert ook enkele wijzigingen door aan de zogenaamde trefpunten in deelgemeenten Leffinge, Westende en Lombardsijde. Daar wordt de bibliotheekfunctie stopgezet, maar het trefpunt blijft behouden. “Inwoners kunnen er dus nog altijd de krant of tijdschriften lezen, of opzoekingen doen aan de computer. Alleen het lenen van boeken wordt niet meer mogelijk. Het aantal uitleningen in de deelgemeenten was té beperkt, maar het samenkomen van mensen in die trefpunten blijft zoals vanouds", bevestigt Van Muysewinkel.